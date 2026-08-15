Biatlonistka Davidová v podcastu známého kamaráda: Děsí mě konec!

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Markéta Davidová při tréninku v dějišti olympiády

Poslední rok nad biatlonistkou Markétou Davidovou (29) vyhrávají zranění. Zkazily jí vzpomínky na letošní olympiádu, po které zvažovala konec kariéry. A z představy sportovního důchodu se jí dělá zle doteď.

„Trošku mě to děsí. Strašně moc si přeju, abych si o konci mohla rozhodnout sama, ne zranění nebo jiné okolnosti,“ prozradila v podcastu MimoFeed svého biatlového kamaráda Ondřeje Mánka a influencerky Veroniky Vobecké.

»Makula« se zamyslela i nad obdobím po kariéře. „Nechci být trenérka a ani si nemyslím, že bych v tom byla dobrá," překvapila. „Lákala by mě veterina, ale jak je v Česku pouze jedna škola a navíc v Brně, tak to moc nevidím,“ dodala.

Inženýrský titul v oboru agrobiologie z ČZU v Praze už každopádně má, takže práci kolem svých milovaných koní by sehnat mohla…

Celý podcast si můžete poslechnout zde:

 

Markéta Davidová v podcastu Mimofeed.
Markéta Davidová v podcastu Mimofeed.

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