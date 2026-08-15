Biatlonistka Davidová v podcastu známého kamaráda: Děsí mě konec!
Poslední rok nad biatlonistkou Markétou Davidovou (29) vyhrávají zranění. Zkazily jí vzpomínky na letošní olympiádu, po které zvažovala konec kariéry. A z představy sportovního důchodu se jí dělá zle doteď.
„Trošku mě to děsí. Strašně moc si přeju, abych si o konci mohla rozhodnout sama, ne zranění nebo jiné okolnosti,“ prozradila v podcastu MimoFeed svého biatlového kamaráda Ondřeje Mánka a influencerky Veroniky Vobecké.
»Makula« se zamyslela i nad obdobím po kariéře. „Nechci být trenérka a ani si nemyslím, že bych v tom byla dobrá," překvapila. „Lákala by mě veterina, ale jak je v Česku pouze jedna škola a navíc v Brně, tak to moc nevidím,“ dodala.
Inženýrský titul v oboru agrobiologie z ČZU v Praze už každopádně má, takže práci kolem svých milovaných koní by sehnat mohla…
Celý podcast si můžete poslechnout zde: