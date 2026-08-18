Šťastný Jankulovski v porodnici: Děda má nástupce
Po dědovi Marek! Bude vnouček jednou taky hrát fotbal? Uvidíme, každopádně ať už ho bude bavit cokoliv, děda Marek Jankulovski (49), bývalý reprezentant, je z něj celý pryč!
„Mareček už je tady s náma na tom světě,“ raduje se a ke snímku na Instagramu přidal srdíčka. Však Marek je v soukromí v obležení krásných žen, s manželkou Janou mají Karolínu a Kristýnu.
Dědou je už tři roky, v červenci 2023 Karolína přivedla na svět vnučku Medu. Teď se od ní dočkal i vnoučka, který, byť po tátovi nese příjmení Podolský, třeba jednou bude kopat jako děda.
Témata: rodina, dědeček, děda, vnuk, blesksport, fotbal, Instagram, Marek Jankulovski