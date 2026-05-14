Nehoda o Chorém: Zájem je, ale... Co když bude chtít zůstat?
Smírné řešení Chorého konce v Edenu je podle hráčova manažera Davida Nehody (55) ve hře. Nicméně stejně tak může dojít k patu.
Už jste probírali hráčovu budoucnost s vedením Slavie?
„Zatím ne, děje se toho teď moc, bylo derby, disciplinárka, další zápas Slavie proti Jablonci.“
Spěchá to? Tomáš se připravuje mimo tým, to asi nechce…
„Především má ještě na rok platnou smlouvu. Co bude dál, jde pojmout na mnoho způsobů. Třeba řekne, že nikam pryč nechce a chce ji dodržet.“
Sice jde o peníze, ale i o jeho kariéru, takže to asi nepředpokládáte, že?
„Máte pravdu, ale možné je vše. Musíme si na to sednout se Slavií a myslím, že pokud to nezvládneme do konce týdne, tak ten příští už ano.“
Šéf Tvrdík prohlásil, že v klubu skončil. Je o něj už zájem?
„O Tomáše je zájem stabilně. Po derby jsem měl pár informačních telefonátů, ale zatím neznám odpovědi na důležité otázky. Třeba jestli bude volný zadarmo, zkrátka jakým stylem to chce klub řešit? Takže nemám v ruce konkrétní nabídky, na to je příliš málo informací, ale zájem je.“