Tvrdíkova »válka« s chuligány: Až za hranu zákona, ale...

Vedení Slavie hodlá po výtržnostech v 317. derby pražských »S« udělat z fotbalového Edenu nejbezpečnější místo na světě. Hotový ráj! Jaroslav Tvrdík (57) s posvěcením majitele Tykače dokonce půjde až za hranu zákona. Ale jak budou radikální kroky mířené proti »zrádcům« z vlastních řad fungovat v praxi?
SPUSTÍME KAMERY!
Vršovický klub pořídil za 16 milionů korun kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Jenže Úřad pro ochranu osobních údajů »špehování« zatrhl. „Majitel Slavie (Pavel Tykač) mi řekl, že to máme pustit. Ať nám dávají pokuty, že je budeme platit. Dokud to soudy nezakážou, tak to budeme používat k identifikaci násilníků a výtržníků,“ řekl Tvrdík v pořadu Tiki-Taka na Oneplay Sport.
BLESK: Včera bylo pozdě!
Slavia jde v tomhle případě do boje s českou i evropskou legislativou. V soukromém sektoru je kvůli GDPR používání téměř vyloučeno. „Ale hodně by to pomohlo. Mohlo by se to právně posunout, že by to řešila policie," řekl Blesku bývalý policista, který velel bezpečnostním opatřením na jednom z prvoligových stadionů.
ŽÁDNÁ SVĚTLICE, ŽÁDNÁ KUKLA
„Na našem stadionu už nikdo pyrotechniku nezapálí ani si nezahalí obličej,“ vzkázala Slavia, která přitom do incidentu v derby světlice i kukly chuligánům tolerovala.
BLESK: Dávno zakázáno!
Tvrdík a spol. měli s Tribunou Sever tichou dohodu. Chorea se jim líbila, tak zacvakali pokuty a jelo se dál. Přitom sami mají zahalování i dýmovnice atd. oficiálně zakázané. „Také slavení na ploše je porušením pravidel LFA i návštěvního řádu," upozornil expolicista.
- Slávisté podle Tvrdíka zvažují i kontrolu občanek u vstupu do nejrizikovějších sektorů.
OBČANKY U VSTUPU?
BLESK: Jde to!
„Organizátor soukromé akce může chtít, aby fanoušci ukázali doklad totožnosti. Pořadatelská služba taky může na základě návštěvního řádu diváka vykázat," řekl Blesku strážmistr ve výslužbě.
