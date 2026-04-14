Názor mentálního kouče na další »blikanec« Chorého: Emoce špatným směrem

Autor: nem
Co říkáš mentální kouč Vít Schlesinger na Chorého výpady?

Renomovaný mentální kouč Vít Schlesinger má psychiku sportovců načtenou. Od tenisty Berdycha přes fotbalisty Krejčího s Kovářem až po bijce z klece Omarova. Co podle něj stojí za přešlapem slávista Tomáše Chorého (31), který plivnul na ležícího obránce Viktorky Sampsona Dweha (24)?

V neděli měl Tomáš Chorý opět jeden ze svých excesů. Co se mu honí hlavou?
„Vím, co se stalo. Víte, jsme lidské bytosti a necháme se vtáhnout do děje a hranice toho, kam až se dá zajít, je úzká. On chodí na hranu, někdy za ni a záleží na tom, jestli si to uvědomí.“

A uvědomí, když se mu to stává opakovaně?
„Má emoce rád. Je to součást jeho vášně, ale někdy nedovede emoce napřít tím správným směrem.“

Hlavy, rozkrok, zadek, ruka aneb Chorého předchozí incidenty

Co na Chorého výpady říká mentální kouč Vít Schlesinger?
Co na Chorého výpady říká mentální kouč Vít Schlesinger?

