Názor mentálního kouče na další »blikanec« Chorého: Emoce špatným směrem
Renomovaný mentální kouč Vít Schlesinger má psychiku sportovců načtenou. Od tenisty Berdycha přes fotbalisty Krejčího s Kovářem až po bijce z klece Omarova. Co podle něj stojí za přešlapem slávista Tomáše Chorého (31), který plivnul na ležícího obránce Viktorky Sampsona Dweha (24)?
V neděli měl Tomáš Chorý opět jeden ze svých excesů. Co se mu honí hlavou?
„Vím, co se stalo. Víte, jsme lidské bytosti a necháme se vtáhnout do děje a hranice toho, kam až se dá zajít, je úzká. On chodí na hranu, někdy za ni a záleží na tom, jestli si to uvědomí.“
A uvědomí, když se mu to stává opakovaně?
„Má emoce rád. Je to součást jeho vášně, ale někdy nedovede emoce napřít tím správným směrem.“