Hvězdný sprinter Bolt se bude ženit: Konečně ho uhnala!
Světový rekordman Usain Bolt (40) našel životní lásku po boku půvabné Kasi Bennetové. Ačkoliv spolu vychovávají tři děti a tvoří pár už dlouhých třináct let, vysněné žádosti o ruku od jednoho z nejlepších atletů historie se Kasi dočkala až nyní.
Oficiálně se světu jako pár představili na olympiádě v Riu de Janeiro v roce 2016. Randit spolu ale Usain a Kasi začali už o tři roky dříve. Během jejich vztahu se jim narodila dcera Olympia Lightning a synové Thunder a Saint Leo.
Jenže zatímco na tratích 100 a 200 metrů protínal Usain cílovou pásku bleskovou rychlostí, s pokleknutím před svou milovanou nečekaně otálel. Jamajská modelka se tak dočkala až v den partnerových velkých kulatin. V podniku One Belmont v jamajském hlavním městě Kingstonu si bývalý fenomenální sportovec připravil dokonalou romantiku a před zraky nejbližší rodiny i přátel šel konečně do kolen.
Jak informoval web People.com, osminásobný olympijský šampion navlékl své vyvolené luxusní diamantový pětikarátový prsten hruškovitého tvaru. Zdá se tak, že po letech čekání se Kasi s Usainem konečně dostali do vytoužené cílové rovinky na cestě k oltáři.