Derby pražských »S« už v neděli: Podivný tah s rozhodčím
Kdyby nedělní supermač nebyl pro sudího běh po minovém poli, řeklo by se, že komise rozhodčích je jedna veselá kopa. Jenže tohle vypadá jako totální úlet.
Orgán španělského šéfa Gómeze delegoval na výbušný duel Sparta – Slavia »S« coby hlavního Jana Machálka (40). Bude to první derby v kariéře pro arbitra, který na dlouho zmizel z elitní scény.
V této sezoně foukal ligu jen jednou (blázinec Teplice – Plzeň 5:5), v té minulé jen čtyřikrát a věnoval se pískání zápasů dorostu. Má Machálek zapotřebí, aby se místo klidu u mládeže za 30 000 korun svazové odměny, hnal do rizika, že v případě průšvihu, jenž může snadno nastat, bude ukřižován všemi aktéry utkání?