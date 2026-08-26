Trenér Plzně Kováč podle lásky Klárky: Nikdy nevypne!
Modelka Klára Kováčová (42, rozená Medková) si nedávno postěžovala, že s jejím manželem Radoslavem (46) je to coby fotbalovým koučem ještě těžší, než když sám běhal za merunou.
„On nikdy nedokáže vypnout. On je sportem obklopenej a on to miluje,“ řekla někdejší misska o Radkovi. Ten její slova potvrdil při nástupu do funkce ve Viktorii po vyhazovu kolegy Hyského, když hned po podpisu smlouvy do konce sezony vedl první trénink.
„Není čas ztrácet čas,“ uvědomili si v Plzni, která se pokusí zítra o zázrak v odvetě duelu o Evropskou ligu s CZ Bělehrad (čtvrtek 19:00 na Nova Sport 5, první zápas 0:3). Perná šichta ale ve čtvrtek nečeká jen Kováče.
Hradec kouče Horejše v boji o Konferenční ligu přivítá Panathinaikos (19:00, TV Tipsport, 2:2) a Jablonec s šéfem lavičky Kozlem si to rozdá ve stejné fázi s Rangers (18:00, TV Tipsport, 0:1). Tak hlavně nevypnout!