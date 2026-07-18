Sice ve Wimbledonu neudělali díru do světa jako Linda, ale právě teď mají navrch. České tenisové hvězdy si naplno užívají dovču a dobíjejí baterky. Kde?
ZAVOLEJTE MI NA MUŠLIČKU
Kateřina Siniaková (30), Monako
Deblová královna se ze čtyřhry pakovala překvapivě už ve čtvrtfinále, o to dřív fanouškům poslala z monacké pláže Larvotto sexy pozdrav v bikinách. „Pokud mě potřebujete, zavolejte mi na mušličku,“ připsala k fotkám na lehátku se zřejmým vzkazem: Mobil neberu! Kateřina Siniaková dovolenkuje v Monaku. • Instagram
- Jakub Menšík (20), Island
LETNÍ ÚTĚK K LEDU
Smažil se v Paříži i Londýně, potřebuje se ochladit! Ani Kuba ve Wimbledonu nenavázal na antukové semifinále a skončil už po druhém zápase. Teď si s argentinskou láskou Josefinou užívá studený Island. „Náš letní útěk,“ napsal. Okusuje ledovec, líbají se u vodopádu, projel se na koni. „Spíš kůň na mně,“ ušklíbl se. Tenista s Argentinkou relaxují na Islandu. • Instagram
S TEBOU JE SVĚT HEZČÍ
Jiří Lehečka (24), Alpy
Možná chtěl víc než osmifinále, ale finalista Zverev ho dál nepustil. Jak utratit odměnu osm milionů hrubého? Třeba v Alpách, kam se Jirka s láskou Lucií pravidelně rád vrací. Koupačka v horském jezeře, blbnutí ve sněhu... „S tebou je svět hezčí,“ vyznali se jeden druhému. Jiří Lehečka se svou partnerkou Lucií Neumannovou. • Instagram
Tenisté na dovolené: Relax českých hvězd
Témata: Island, Kateřina Siniaková, Alpy, Monako, Paříž, Jiří Lehečka, tenista, Jakub Menšík, relax