Česko vs. Itálie v TV: Kde sledovat MS v hokeji živě?

Zdroj: Pavel Mazáč / Sport
Josef Kořenář v české brance v utkání se Švédskem
Jakub Flek zvýšil na 3:0
Matyáš Melovský v zápase se Švédskem
Česká euforie po výhře nad Švédskem
Česko po infarktovém utkání se Švédskem, ve kterém získalo cenné tři body, napravilo blamáž se Slovinskem. Nyní ho čeká Itálie, která rovněž patří mezi outsidery turnaje, a mělo by se tak jednat o jasný tříbodový zisk. Bude se opakovat scénář se Slovinskem, nebo svěřenci Radima Rulíka již žádné zaváhání nepřipustí? Zápas začíná ve středu v 16:20. Kde sledovat Česko vs. Itálie živě? Kompletní program MS v hokeji 2026 ZDE>>>

Datum: středa 20. května (20:20)
Dějiště: BCF Arena, Fribourg
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Českou reprezentaci čeká čtvrtý zápas na mistrovství světa, ve kterém se utkají proti Itálii. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Itálie začíná ve středu 20. května od 16:20.

Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)

TV program na MS v hokeji 2026 ve středu 20. května 2026

16:20Švýcarsko – Rakousko ONLINEČT sport Plus
16:20Česko – Itálie ONLINEČT sport
20:20USA – Německo ONLINEČT sport
20:20Švédsko – Slovinsko ONLINEČT sport Plus

Skupina B na MS v hokeji 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada3300016:49
2Česko3201010:77
3Slovensko220006:26
4Norsko210015:23
5Švédsko3100212:113
6Slovinsko201013:62
7Itálie200021:100
8Dánsko300034:150

    H2H - vzájemné zápasy Česka a Itálie

    Česká reprezentace se s Itálií potkala jen devětkrát a nikdy neprohrála. Naposledy tomu bylo v roce 2019 na mistrovství světa ve Slovensku. Tehdy náš výběr pod vedením trenéra Miloše Říhy a kapitána Jakuba Voráčka deklasoval Italy 8:0.

    DatumZápas a výsledek
    17. 05. 19Česko – Itálie 8:0
    14. 05. 14Česko – Itálie 2:0
    11. 05. 12Itálie – Česko 0:6
    07. 05. 08Česko – Itálie 7:2
    19. 02. 06Česko – Itálie 4:1
    06. 05. 01Česko – Itálie 11:0
    05. 05. 00Česko – Itálie 9:2
    28. 04. 96Itálie – Česko 5:9
    28. 04. 93Česko – Itálie 8:1

