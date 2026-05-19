Česko vs. Itálie v TV: Kde sledovat MS v hokeji živě?
Česko po infarktovém utkání se Švédskem, ve kterém získalo cenné tři body, napravilo blamáž se Slovinskem. Nyní ho čeká Itálie, která rovněž patří mezi outsidery turnaje, a mělo by se tak jednat o jasný tříbodový zisk. Bude se opakovat scénář se Slovinskem, nebo svěřenci Radima Rulíka již žádné zaváhání nepřipustí? Zápas začíná ve středu v 16:20. Kde sledovat Česko vs. Itálie živě? Kompletní program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
Česko vs. Itálie na MS v hokeji 2026
|Datum: středa 20. května (20:20)
Dějiště: BCF Arena, Fribourg
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko vs. Itálie v TV?
Českou reprezentaci čeká čtvrtý zápas na mistrovství světa, ve kterém se utkají proti Itálii. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Itálie začíná ve středu 20. května od 16:20.
Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)
- Dánsko – Česko 1:4
- Slovinsko – Česko 3:2p
- Česko – Švédsko 4:3
- Česko – Itálie, středa 20. května, 16:20
- Slovensko – Česko, sobota 23. května, 16:20
- Česko – Norsko, pondělí 25. května, 16:20
- Česko – Kanada, úterý 26. května, 20:20
TV program na MS v hokeji 2026 ve středu 20. května 2026
|16:20
|Švýcarsko – Rakousko ONLINE
|ČT sport Plus
|16:20
|Česko – Itálie ONLINE
|ČT sport
|20:20
|USA – Německo ONLINE
|ČT sport
|20:20
|Švédsko – Slovinsko ONLINE
|ČT sport Plus
Skupina B na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Česko
|3
|2
|0
|1
|0
|10:7
|7
|3
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|4
Norsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:2
|3
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|2
|0
|1
|0
|1
|3:6
|2
|7
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0
|8
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
H2H - vzájemné zápasy Česka a Itálie
Česká reprezentace se s Itálií potkala jen devětkrát a nikdy neprohrála. Naposledy tomu bylo v roce 2019 na mistrovství světa ve Slovensku. Tehdy náš výběr pod vedením trenéra Miloše Říhy a kapitána Jakuba Voráčka deklasoval Italy 8:0.
|Datum
|Zápas a výsledek
|17. 05. 19
|Česko – Itálie 8:0
|14. 05. 14
|Česko – Itálie 2:0
|11. 05. 12
|Itálie – Česko 0:6
|07. 05. 08
|Česko – Itálie 7:2
|19. 02. 06
|Česko – Itálie 4:1
|06. 05. 01
|Česko – Itálie 11:0
|05. 05. 00
|Česko – Itálie 9:2
|28. 04. 96
|Itálie – Česko 5:9
|28. 04. 93
|Česko – Itálie 8:1