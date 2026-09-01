Pogačar plánuje návrat na MS: Hrozí mu ochrnutí!
Na konci září se v kanadském Montréalu koná mistrovství světa v silniční cyklistice. I přes hrůzostrašný pád světové jedničky Tadeje Pogačara ale jeho tým i samotný sportovec stále mluví o účasti. Budou opravdu riskovat doživotní ochrnutí jen za cenu dalšího titulu?
Slovinský cyklistický fenomén do té doby jasně dominoval. Po triumfu na Tour de France drtil konkurenci i na španělské Vueltě. Stačila ale chvilka nepozornosti, kdy ho tým UAE Emirates nevaroval před kamenem na silnici, a Pogačar děsivě přeletěl přes řídítka. Z luxusního téměř čtyřminutového náskoku rázem zbyly jen trosky. Diagnóza po hororovém pádu zní hrozivě. Otřes mozku, posunutá zlomenina levé klíční kosti a stabilní zlomenina sedmého krčního obratle.
Ačkoliv se otřesený Pogačar ještě pokusil sednout na kolo, bolest byla silnější. Ihned zakroutil hlavou a ze závodu odstoupil, čímž letošní Vuelta pro jeho stáj končí naprostým fiaskem. Cyklistický lídr byl sice již propuštěn z nemocnice do domácího ošetřování, aby doléčil otřes mozku, tím ale jeho martyrium nekončí. Čeká ho ještě nevyhnutelná operace zlomené klíční kosti. Přesto samotný »Pogi« i jeho tým šokují prohlášeními o možném startu na světovém šampionátu v Kanadě.
„Pokud ještě jednou spadne na stejné místo, může být všechno mnohem vážnější,“ kroutí hlavou nad tímto hazardem renomovaný lékař Tom Teulingkx. Předseda Asociace vlámských sportovních lékařů, který úzce spolupracuje s cyklistickou elitou, varuje před fatálními následky případného nárazu do nezhojeného obratle. „Člověk pak může zůstat ochrnutý do konce života,“ dodává mrazivě Teulingkx.
Belgický expert se tak logicky přiklání k mnohem delší závodní pauze. Slovinský specialista na sportovní fyzioterapii Mitja Bračič odhaduje Pogačarův možný návrat do sedla až za dva nebo tři měsíce. „Protože je zlomenina obratle stabilní, neměla by zanechat dlouhodobé následky,“ snaží se situaci mírnit další sportovní lékař Boris Poberaj.
Z tábora slovinské hvězdy ale znějí naprosto jiná slova. „V tuto chvíli nemůže nikdo tvrdit, že jeho sezona skončila,“ trvá si tvrdohlavě na svém Pogačarův agent Alex Carera. Rozhodující prý budou až zprávy po operaci a první dny rehabilitace. „Je zdrcený, skutečně zdrcený,“ popsal psychický stav svého svěřence sportovní ředitel týmu Joxean Matxín. Není divu. Cyklistickému velikánovi totiž do bájné sbírky triumfů z Grand Tours chybí už jen titul z Vuelty. A tu před osudným pádem suverénně vedl o bezmála čtyři minuty.