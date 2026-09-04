Muchová rozesmála New York: Jak se připravovala na US Open? Jen jsem pařila!
Jestli se ohání se smetákem v ruce stejně brilantně jako s raketou, má doma vyšůrováno, než řeknete eso! Karolína Muchová (30) na US Open jede! Britku Boulterovou smetla za 58 minut a je ve třetím kole!
V rodné Olomouci, kde žije 100 tisíc obyvatel, zná každý kamínek. Jako doma se však cítí i v milionovém hlavním městě světa. Tam našla při špacírech Central Parkem svobodu.
Zato postavit se proti ní na kurtu je za trest. Soupeřkám dává jeden diktát za druhým. Za necelou hodinku vyklepla jak Krausovou, tak Boulterovou. S ní přišla zdejší dvojnásobná semifinalistka o jedinou hru!
Umění žít
A pro Tennis Channel zase s noblesou zvládla interview, při němž pobavila odpovědí na otázku, jak trávila volno po operaci, jež podstoupila v červenci. „Jen jsem pařila,“ zasmála se při vzpomínce na rej, během něhož slavila třicetiny.
Jen tak dokázala, jak důležité je umět kromě dřiny i žít. České reprezentantky za to umějí vzít i mimo tenisové areály. Vždyť i Linda Nosková (22) po senzačním triumfu ve Wimbledonu prozradila recept na jejich úspěch: „Hádám, že by to mohlo být pivem,“ chechtala se.
Senzační Kája: Kvapík za miliony
Za dva duely strávila Muchová na kurtu jen 116 minut a na US Open má jistotu třetího kola, k čemuž patří i finanční odměna v přepočtu 6 milionů korun!
Lehkou matematikou tak zjistíme, jakým kvapíkem šikovná Kája letí za miliony. Její hodinovou gáži by jí letos v New Yorku mohli závidět: za hodinu si tak přišla na 3,1 mil. Kč, za minutu 51 700 Kč a za vteřinu 862 Kč. No, neber to!