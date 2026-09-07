Hříšný tanec Šlégra s Lucií: Celé nepublikovatelné!

Autor: mib
Jiří Šlégr s manželkou Lucií.

Že touhy prchavý jsou, věděl už František Janeček v písničce pro Sagvana Tofiho. Ale hokejová persona Jiří Šlégr (55) stále hoří touhou jen pro svou choť Lucii (44).

Nejvadnější miss, která soutěž krásy ovládla v roce 2005, zavzpomínala na krásné léto. „Díky za tohle video, které není úplně celé publikovatelné,“ culila se Šlégrová a ukázala fanouškům tanec s »Gumou«, jak se olympijskému vítězi z Nagana 1998 přezdívá.

Manželé se k sobě za doprovodu písně Večírek tiskli jako puberťáci na diskotéce. Jirka nechával pracovat své silné paže, až z toho Lucii padala ramínka letních šatů. „Předseda jede!“ ozývalo se.

Šlégr byl předsedou představenstva v Litvínově, do klubu svého srdce teď majetkově vstoupil a po úspěšné baráži o udržení v extralize snad i zachránil od zhasnutí. Ve funkci generálního manažera národního týmu bývalý obránce skončil, ale v Radě České televize sedí někdejší poslanec dál.

Šlégrová zase kromě moderování v regionálním rádiu našla angažmá i na novém televizním kanále Prima Sport. Oba by se hodili i do romantického, lehce lechtivého filmu o hříšném tanci...

Šlégr, Reichel a Ručinský se šéfem fanklubu Litvínova.
Šlégr, Reichel a Ručinský se šéfem fanklubu Litvínova.
Témata:  Extraliga ledního hokejeJiří ŠlégrtanecHC Verva LitvínovRada České televizeZimní olympijské hry 1998Sagvan Tofilední hokejHříšný tanec

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