Hříšný tanec Šlégra s Lucií: Celé nepublikovatelné!
Že touhy prchavý jsou, věděl už František Janeček v písničce pro Sagvana Tofiho. Ale hokejová persona Jiří Šlégr (55) stále hoří touhou jen pro svou choť Lucii (44).
Nejvadnější miss, která soutěž krásy ovládla v roce 2005, zavzpomínala na krásné léto. „Díky za tohle video, které není úplně celé publikovatelné,“ culila se Šlégrová a ukázala fanouškům tanec s »Gumou«, jak se olympijskému vítězi z Nagana 1998 přezdívá.
Manželé se k sobě za doprovodu písně Večírek tiskli jako puberťáci na diskotéce. Jirka nechával pracovat své silné paže, až z toho Lucii padala ramínka letních šatů. „Předseda jede!“ ozývalo se.
Šlégr byl předsedou představenstva v Litvínově, do klubu svého srdce teď majetkově vstoupil a po úspěšné baráži o udržení v extralize snad i zachránil od zhasnutí. Ve funkci generálního manažera národního týmu bývalý obránce skončil, ale v Radě České televize sedí někdejší poslanec dál.
Šlégrová zase kromě moderování v regionálním rádiu našla angažmá i na novém televizním kanále Prima Sport. Oba by se hodili i do romantického, lehce lechtivého filmu o hříšném tanci...