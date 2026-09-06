Americký sen po česku na olympiádě v L. A.: Zlatá smršť?!

Zatím jde jen o nerealizovaný scénář: Česko při letních olympijských hrách 2028 bude mít minimálně šest šampionů! Ale proč brát fanouškům jejich sny, ještě navíc v »továrně na sny«? I z béčkového filmu přece může být trhák!
Zlatý sen
Olympijská pochodeň pod vyprahlými kopci s ikonickým bílým nápisem Hollywood vzplane až za dva roky. Ale v krajině pod Řípem se už teď na konci letních prázdnin tak krásně přemýšlí o budoucnosti, když čeští reprezentanti přivezli domů zlato z mistrovství světa v šesti olympijských disciplínách.
A to ještě v roli »želízka v ohni« můžou hrát mistři Evropy z bazénu (Seemannová, Knedla), atletické naděje (Manuel, Štefela) či tenisové hvězdy (Nosková, Menšík atd.)! Kdo jsou hlavní protagonisté amerického snu po česku?
Matěj Lukeš (24), moderní pětiboj
Jeho příběh zní dojemně, až hollywoodsky. Lukeš navzdory změnám v tomhle odvětví (např. parkour s koňmi byl nahrazen překážkovým závodem) navázal na triumf Sedleckého ze San Franciska v roce 2002. Matěj se o radost podělil s tátou. „Tohle je hlavně pro něj, protože on je pro mě největší hrdina. Je to ten opravdový mistr,“ řekl a se slzami v očích pohlédl k nebi, neboť máma mu před šesti lety zemřela. A čtyři chlapi zůstali sami...
Martin Fuksa (33), rychlostní kanoistika
„Vítej, zlatý hattricku,“ zakřičel si po vzoru hokejového komentátora Záruby zlatý kanoista z Her v Paříži, když potřetí ovládl na mistrovství světa kilometrovou trať. V Poznani se sice dělil s Maďarem Fejesem, ale 18. cenný kov z MS mu nikdo nevezme. Co v USA? Tam může Fuksu zase doplnit Josef Dostál (33), olympijský šampion v kategorii C1, který přivezl i kvůli nemoci z Polska jen »bramboru«.
Alexander Choupenitch (32), šerm
Aby nechyběla mezi (nejen) americkými diváky tolik oblíbená lovestory, je tu fleretista z Brna. Mistr světa totiž tvoří zlatý pár s plavkyní Barborou Seemanovou (26), šampionku z ME.
Vít Přindiš (37), Tereza Kneblová (23) a Jakub Krejčí (24), vodní slalom
Na divoké vodě olympijského kanálu v Oklahoma City Češi cinkali zlatem, jako když američtí filmaři počítají výdělky. Veterán Přindiš porazil všechny v kayakcrossu, Krejčí vyhrál na kajaku a Kneblová ovládla kategorii C1. To je skoro na Oscara!
Česko získalo v samostatné historii na jedněch LOH maximálně 4 zlata (1996 v Atlantě, 2010 v Londýně a 2020 v Tokiu). To může být po L. A. ale jen filmem pro pamětníky!
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