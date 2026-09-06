Americký sen po česku na olympiádě v L. A.: Zlatá smršť?!

Autor: mib
  • Kdo by mohl dovézt medaili z OH v LA?

    Zatím jde jen o nerealizovaný scénář: Česko při letních olympijských hrách 2028 bude mít minimálně šest šampionů! Ale proč brát fanouškům jejich sny, ještě navíc v »továrně na sny«? I z béčkového filmu přece může být trhák!

  • Zlatý sen

    Olympijská pochodeň pod vyprahlými kopci s ikonickým bílým nápisem Hollywood vzplane až za dva roky. Ale v krajině pod Řípem se už teď na konci letních prázdnin tak krásně přemýšlí o budoucnosti, když čeští reprezentanti přivezli domů zlato z mistrovství světa v šesti olympijských disciplínách.

    A to ještě v roli »želízka v ohni« můžou hrát mistři Evropy z bazénu (Seemannová, Knedla), atletické naděje (Manuel, Štefela) či tenisové hvězdy (Nosková, Menšík atd.)! Kdo jsou hlavní protagonisté amerického snu po česku?

    Olympijské hry se v Budapešti konat nebudou

  • Matěj Lukeš (24), moderní pětiboj

    Jeho příběh zní dojemně, až hollywoodsky. Lukeš navzdory změnám v tomhle odvětví (např. parkour s koňmi byl nahrazen překážkovým závodem) navázal na triumf Sedleckého ze San Franciska v roce 2002. Matěj se o radost podělil s tátou. „Tohle je hlavně pro něj, protože on je pro mě největší hrdina. Je to ten opravdový mistr,“ řekl a se slzami v očích pohlédl k nebi, neboť máma mu před šesti lety zemřela. A čtyři chlapi zůstali sami...

    Moderní pětibojař Matěj Lukeš (vlevo) se stal mistrem světa

  • Martin Fuksa (33), rychlostní kanoistika

    „Vítej, zlatý hattricku,“ zakřičel si po vzoru hokejového komentátora Záruby zlatý kanoista z Her v Paříži, když potřetí ovládl na mistrovství světa kilometrovou trať. V Poznani se sice dělil s Maďarem Fejesem, ale 18. cenný kov z MS mu nikdo nevezme. Co v USA? Tam může Fuksu zase doplnit Josef Dostál (33), olympijský šampion v kategorii C1, který přivezl i kvůli nemoci z Polska jen »bramboru«.

    Martin Fuksa se zlatou medailí ze závodu na kilometr

  • Alexander Choupenitch (32), šerm

    Aby nechyběla mezi (nejen) americkými diváky tolik oblíbená lovestory, je tu fleretista z Brna. Mistr světa totiž tvoří zlatý pár s plavkyní Barborou Seemanovou (26), šampionku z ME.

    S bronzem z olympiády v Tokiu 2021.

  • Vít Přindiš (37), Tereza Kneblová (23) a Jakub Krejčí (24), vodní slalom

    Na divoké vodě olympijského kanálu v Oklahoma City Češi cinkali zlatem, jako když američtí filmaři počítají výdělky. Veterán Přindiš porazil všechny v kayakcrossu, Krejčí vyhrál na kajaku a Kneblová ovládla kategorii C1. To je skoro na Oscara!

    Úřadující mistr světa Vít Přindiš se svým zlatým úlovkem

  • Česko získalo v samostatné historii na jedněch LOH maximálně 4 zlata (1996 v Atlantě, 2010 v Londýně a 2020 v Tokiu). To může být po L. A. ale jen filmem pro pamětníky!

    Olympijské hry se v Budapešti konat nebudou
    Olympijské hry se v Budapešti konat nebudou

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