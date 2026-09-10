Lyžařka Vonnová: Obětí podvodu
Schovávají se za její hezkou tvář! Lyžařka Lindsey Vonnová jako kdyby letos nezažila dost problémů a bolestí. Své fanoušky teď musela důrazně varovat vůči lidem, kteří se za ni vydávají a pokoušejí se lidi okrást.
Lindsey toto téma otevřela na svých sociálních sítích. „Bohužel jsem se nedávno dozvěděla, že se na sociálních sítích objevila řada účtů, které se za mě vydávají, a zdá se, že se tento problém čím dál více šíří. Objevují se i profily, které předstírají, že patří mým rodinným příslušníkům,“ upozornila.
„Prosím vězte, že od nikoho nebudu nikdy požadovat peníze, finanční dary, dárky ani osobní údaje a nebudu vás z žádného ze svých účtů soukromě kontaktovat. Jediné profily, které používám, jsou mé ověřené účty s modrou fajfkou,“ vysvětlovala s tím, že na WhatsAppu ani Telegramu vůbec nepůsobí. Pokud tam někoho kontaktuje profil s jejím jménem, jde bez debaty o podvodníka.
„Pokud obdržíte zprávu, komentář nebo jakoukoli jinou formu kontaktu z jiného účtu, který tvrdí, že jsem to já, vězte, že to já nejsem. Pokud vám napiše někdo s tím, že je součástí mého týmu, není tomu tak,“ varovala lyžařka a poprosila fanoušky, aby jí pomohli tyto falešné profily nahlásit.
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