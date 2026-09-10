Ledecká si zahrála na Pastrňáka a volá do NHL: Chcete mě?
Zdeněk Srstka či Marta Kubišová by svého času v televizním pořadu o opuštěných zvířatech mohli udat tohohle sportovního miláčka: Ester Ledecká (31) se na ledě ukázala jako slavný »Pasta«!
Trojnásobná olympijská šampionka na snowboardu i na lyžích si v rámci sponzorské kampaně oblékla hokejovou výstroj a dres s logem Philadelphia Flyers. „Čekám na telefonu,“ vzkázala Letcům. Ale jinak byla vnučka slavného reprezentanta Jana Klapáče (85) k nerozeznání od mistra světa z roku 2024 Davida Pastrňáka (30) z Bostonu.
Střílela s typickým nápřahem z kruhu a pořád jen na kolena, na kolena – i při oslavě. „Jaká byla, Pasto?!“ hecovala Ledecká kamaráda, jenž se takhle často raduje z gólů. Tak co, chcete Ester v NHL?