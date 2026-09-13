Menšikova sexy Josefína: Tohle všechno je moje!
Že prý nejlepší způsob, jak potěšit ženu, je překvapit ji ve chvíli, kdy to nejméně čeká. A v případě přítelkyně českého tenisty Jakuba Menšíka je nadšení více než zřejmé!
Půvabná partnerka tenisty Jakuba Menšíka (21) Josefina má každopádně radost z dárečků kdykoliv. A že jich v New Yorku dostala. Pochlubila se jimi na sítích. „Tak tohle šáňo dostal přítel, ale nechám si ho pro sebe, poněvadž on nepije! Já naštěstí ano,“ zubila se na Instagramu kráska z Argentiny a rozplývala se nad fénem značky Dyson a nejmenším chytrým prstenem Oura. „Přísahám, že tenhle vysoušeč i prstýnek jsem si chtěla koupit sama,“ měla úsměv od ucha k uchu.