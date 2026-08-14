Tenista Menšík má rozervané srdce: Smrt nejlepšího přítele!
Slavný herec Vladimír Menšík (†58) se s bernardýnem Bohoušem pouze přejídal kvůli sázce, jeho jmenovec a tenista Jakub Menšík (20) se svým čtyřnohým miláčkem zažil daleko více švandy. Teď ale po jeho smrti truchlí!
„Navždy tě mám ve svém srdci,“ rozloučil se 17. hráč světa s pejskem přes Instagram. Jestli někdy někdo nevěřil, že právě pes je nejlepší přítel člověka, tak by ho láska mezi daviscupovým reprezentantem a jeho labradorem Rafou vyvedla z omylu.
Ti dva spolu prožili dětství. Vzájemně rostli a sledovali proces dospívání toho druhého. Cestovali spolu po turnajích i výletech. Zkrátka nejlepší parťáci, kterým je úplně jedno, kdo má kolik nohou a kdo kolik chlupů!
Podpora přítelkyně
Srdceryvné loučení s čtyřnohým mazlíčkem rozněžnilo i jeho blízké. „Miluju vás oba!“ napsala pod příspěvek Menšíkova argentinská kráska Josefina, jež mu je oporou i v těchto těžkých chvílích.