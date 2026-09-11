Siniaková s Townsendovou slaví! Ovládly US Open a mají společný kariérní grandslam
Kateřina Siniaková a její parťačka Taylor Townsendová slaví společný kariérní grandslam. Domácí dvojici Robin Montgomeryová, Ashlyn Kruegerová porazily ve finále čtyřhry na US Open ve třech setech 5:7, 6:0 a 6:2. Třicetiletá deblová jednička a rodačka z Hradce Králové ovládla newyorský grandslam podruhé, v roce 2022 se jí to povedlo s krajankou Barborou Krejčíkovou. Zároveň slaví dvanáctý grandslamový titul v ženském deblu a třináctý celkově.
Vrstevnice Siniaková s Townsendovou, které od sebe dělí necelý měsíc, zkompletovaly kariérní Grand Slam během dvou let. První společný titul získaly ve Wimbledonu v roce 2024, loni ovládly Australian Open a poté jim po finálové porážce unikla vítězná trofej na US Open. Letos dobyly antukové Roland Garros a nyní na druhý pokus i New York.
„Velké díky patří Taylor. Hodně jsme se na tenhle titul nadřely, takže jsem na nás moc hrdá, že jsme to zvládly. A jsem hrdá na naši hru a na náš vztah. Díky, že stojíš na mé straně. A doufám, že tohle není konec, že se vrátíme a budeme hrát další finále,“ řekla při přebírání trofeje na kurtu dvojnásobná olympijská vítězka Siniaková, jež získala 39. deblový titul v kariéře.
Začátek dnešního finále se přitom Siniakové s Townsendovou nevydařil a první tři gamy prohrály. Favoritky se posléze rozehrály a vyrovnaly na 4:4, ale v desátém gamu Siniaková udělala tři dvojchyby, tu poslední proti setbolu, a americko-český pár ztratil první sadu na turnaji.
Na nepříznivý stav zareagovaly Siniaková s Townsendovou dominantním výkonem, za 25 minut soupeřkám nadělily „kanára“ a vyrovnaly stav. V rozhodující sadě dosáhly pozdější vítězky na klíčový brejk ve třetím gamu a přes čtyři shody se dostaly do vedení 2:1. Poté už soupeřkám umožnily získat pouze jednu hru a při podání Siniakové po čtyřech odvrácených brejkbolech zápas ukončily.
Dvaadvacetileté Američanky Montgomeryová a Kruegerová prohrály své první grandslamové finále a nenavázaly na rok 2021, kdy spolu na US Open vyhrály juniorskou čtyřhru.