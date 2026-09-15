Dnes startuje extraliga. Co nového si nachystala? Reklamní cirkus
Chceme se rovnat NHL! Nejen hokejovým umem, ale hlavně cirkusovou zábavou po americku. I to si dala za cíl hokejová extraliga, jež startuje už dnes hned se třemi reklamními pauzami během každé třetiny!
„Každá komerční přestávka bude v délce sedmdesáti vteřin. A nemělo by docházet k protahování,“ slibuje »principál« extraligy Loukota. Devět takových brejků za celý zápas znamená deset a půl minuty mimohokejové zábavy na stadionu či reklamních spotů v televizi.
„Všechno se snažíme uzpůsobit, aby to mělo větší plynulost, a najednou tam flákneme třetí komerční pauzu,“ kroutí hlavou útočník Tygrů z Liberce Lenc. „Hra se možná trochu zbrzdí,“ strachuje se i sparťan Chlapík.