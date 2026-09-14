Začíná extraliga s trenérskou extratřídou: Ukažte se, fachmani!

Nejvyšší hokejová soutěž začínající zítra láká nejen na šikovné české ručičky na ledě, ale také na mistry trenérského řemesla. Kdo ze »zlatých« koučů se bude na jaře 2027 mazlit s Masarykovým pohárem?!
Radim Rulík (61), Kladno
Kouč mistrů světa z domácího šampionátu v roce 2024 se s celým štábem přesunul k Rytířům. Vlastník klubu Drastil se netajil nejvyššími ambicemi. I s veteránem Jágrem (54) na ledě? „Jardu beru jako spolumajitele,“ odpověděl nakvašeně Rulík
Pavel Patera (55), Karlovy Vary
Na rozdíl od kolegů má za sebou – podobně jako Reichel v Litvínově zářnou hráčskou kariéru. Olympijský vítěz z Nagana 1998 bral s Energií bronz a vysloužil si cenu pro trenéra roku. „Ale to už je pravěk,“ pravil Patera.
Patrik Augusta (56), Sparta
U juniorské reprezentace bral stříbro a dva bronzy. Rudým má zajistit zlato po dvou dekádách. „Pro Čecha je to jako trénovat Toronto nebo Montreal v Kanadě. Pro mě je to čest! Udělám první poslední, aby se Spartě dařilo,“ řekl syn jihlavské legendy Josefa Augusty (†70).
Filip Pešán (48), Pardubice
Filip Pešán (48), Pardubice V národním týmu dráždil fanoušky jako »sfinga«. Ale Dynamo v pozadí Červenky a spol. dovedl po 14 letech k titulu. Navíc zopakoval svůj kousek z roku 2016, kdy s Libercem ovládl základní část i play off . „Doufám, že na další titul nebudu čekat tak dlouho, toho bych se nemusel dožít,“ žertoval Pešán pro hokej.cz.
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