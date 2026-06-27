Francouzský fotbalista Kies (†21): Tragická smrt před kamarády
Chtěl se jen zchladit v šíleném vedru, domů už se ale nikdy nevrátí. Teprve jedenadvacetiletý fotbalový talent Kenzo Kies, který prošel akademiemi slavných klubů Olympique Lyon či Saint-Étienne, přišel o život při děsivé nehodě během koupání. Lékaři v nemocnici už mohli rodině oznámit jen tu nejkrutější zprávu. Mladík utrpěl mozkovou smrt.
Šílených 38 stupňů ve stínu! Přesně takové peklo panovalo ve francouzském Lyonu, když se Kenzo se třemi kamarády vydal do parku La Feyssine. Rozpálení mladíci uviděli řeku Rhônu a okamžitě skočili do vln. Udělali ale osudovou chybu. V tomto úseku totiž platí přísný a trvalý zákaz koupání kvůli vražedným spodním proudům a obřím vírům.
Pohodové odpoledne se během jediné vteřiny změnilo v čirý horor a boj o život. Dva mladíci s vypětím všech sil doplavali na břeh, třetího bezvládného parťáka vytáhli svědci a na místě ho začali oživovat. Kenzo ale takové štěstí neměl. Dravá řeka ho okamžitě stáhla pod hladinu a mladý fotbalista zmizel z dohledu. Naděje na záchranu každou minutou slábla.
Z vody ho po zoufalém pátrání vytáhli až hasičští potápěči. Bleskový převoz do nemocnice a enormní snaha doktorů už ale zázrak nepřinesly. Kenzův mozek byl bez kyslíku příliš dlouho a specialisté museli konstatovat definitivní konec. Šokující případ teď vyšetřuje státní zastupitelství v Lyonu. Celý francouzský sport teď pláče pro zmařený život nadějného kluka, který doplatil na chvilkovou neopatrnost v zakázaných vlnách.