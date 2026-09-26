Rozlučka Milana Baroše: Šel proti rodině
Definitivní tečka za skvělou kariérou! Fotbalový rychlík Milan Baroš (44) se dnes rozloučil na vyprodaném vítkovickém stadionu.
Původně tam měla dorazit i liverpoolská ikona Gerrard, nakonec ale mančaft hvězd Baníku posílila jen tři zahraniční jména – Dudek, Eboué a Diao.
O to víc byla ale nabitá sestava borců z bronzového Eura 2004! „Dal se dohromady skoro celý tým,“ těší »Baryho «, který si zahrál za oba celky.
Nastoupil tak i proti synům Patrikovi (17) s Matteem (14) nebo mladšímu bráchovi Simonovi (17)!
Témata: rozlučka, blesksport, FC Baník Ostrava, fotbal, rodina, Milan Baroš, kariéra, Mistrovství Evropy ve fotbale 2004