Rozlučka Milana Baroše: Šel proti rodině

Autor: vba
»Bary« také představil sadu vlastních známek.

Definitivní tečka za skvělou kariérou! Fotbalový rychlík Milan Baroš (44) se dnes rozloučil na vyprodaném vítkovickém stadionu.

Původně tam měla dorazit i liverpoolská ikona Gerrard, nakonec ale mančaft hvězd Baníku posílila jen tři zahraniční jména – Dudek, Eboué a Diao.

O to víc byla ale nabitá sestava borců z bronzového Eura 2004! „Dal se dohromady skoro celý tým,“ těší »Baryho «, který si zahrál za oba celky.

Nastoupil tak i proti synům Patrikovi (17) s Matteem (14) nebo mladšímu bráchovi Simonovi (17)!

Milan Baroš
Milan Baroš

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