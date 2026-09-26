Kulich vyléčil těžkou nemoc i díky přítelkyni, ale...: Bál se stavby!
Když loni v listopadu objevili doktoři českému útočníkovi Buffala Jiřímu Kulichovi (22) krevní sraženinu, přepadly ho ty nejčernější myšlenky! Uvažoval o konci kariéry...
„Tehdy jsem ani nevěděl, že jsem na ledě. Cítil jsem se jako duch,“ líčil pro klubový web dojmy z posledního zápasu. Po utkání zamířil na »cétéčko«, kde mu diagnostikovali krevní sraženinu. A hokej šel na vedlejší kolej! „Myslel jsem na nejhorší. Říkal jsem si, co budu dělat, když nebudu moct hrát hokej? Skončím u táty na stavbě?“ strachoval se Kulich.
Stal se mužem
Z těžké nemoci se vylízal nejen díky operaci, ale protože po svém boku měl tu největší podporu – rodinu a americkou přítelkyni Gabrielle. „Stal se ze mě muž. Nikdy jsem se necítil lépe než teď,“ dodal Jirka, jemuž se vrátilo sebevědomí. V úterý konečně nastoupil po téměř roce do ostrého zápasu proti Pittsburghu (1:4) a následně přidal další dva starty. „Užívám si vše. První buly, každý hit i střely na bránu,“ uzavřel.
|Kulich má stříbro (2023) i bronz (2024) z juniorského mistrovství světa.