Kouče nároďáku Deniu limituje angličtina: Dejte mu tlumočníka!
Španělský trenér Santi Denia má v angličtině dost omezenou slovní zásobu a je to poznat. Aktéři studia ČT sport přišli se zajímavým návrhem.
„Apeluji, aby s ním chodil překladatel ze španělštiny, protože si myslím, že nám má co sdělit, ale v angličtině to nedokáže vyjádřit. Já bych to rád slyšel podrobněji,“ povídal trenér Tomáš Janotka (44). „Je si nejistý a nerozvíjí ty věci dál, jak by mohl ve svém rodném jazyce,“ souhlasil bývalý hráč Ondřej Čelůstka (37).
„Ve španělštině by to bylo od něj mnohem lepší a méně obecné,“ dodal bývalý gólman Zdeněk Zlámal (40). Hlavní ale je, aby Denia předal své myšlenky hráčům. V tom mu asistuje ve španělštině zdatný Radek Bejbl (54) – Santiho pravá ruka a bývalý spoluhráč z Atlétika Madrid.