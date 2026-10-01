Zoufalý komentátor Dusík: Absurdní problém po krádeži auta!
Šéfa Redakce sportu České televize Michala Dusíka v poslední době dobíhá minulost na každém kroku. Po provalení, že kdysi přísahal věrnost sektě, teď řeší další pikantní problém. Hledá zloděje, který mu před třiceti lety ukradl auto, aby si mohl vyřešit úřední resty!
Zoufalé situace si žádají zoufalé činy. A tak Dusík zkusil doslova rozhodit sítě. Tedy ty sociální. „Zkouším sílu sítí. 9. ledna 1997 mi byl odcizen Opel Astra 1,4 modré barvy,“ nastínil.
A proč šéf sportu ČT po více než čtvrtstoletí tuto trpkou vzpomínku vytáhl? „Po téměř 30 letech se zase objevil zapsaný na moje jméno v registru vozidel a vyřazen může být pouze v případě, že dodám SPZ. Pokud to čte zloděj, může mi je, prosím, zaslat?“ napsal s nadsázkou na svém účtu na platformě X.
Jeden z diskutujících mu oponoval, že takový problém přece může vyřešit čestným prohlášením. „Mně paní úřednice vysvětlila, že to jinak nejde,“ krčil rameny Dusík. „Když jsem se omluvil, že mám se zlodějem špatné vztahy a že mi požadované nechce vydat, tak mě napomenula, že nemám být ironický,“ podělil se ještě o střípek z rozpravy s paní na přepážce. A tak komentátorovi nejspíš nezbývá než hledat, modlit se a doufat...