Plavkyně Seemanová po svatbě se šermířem Choupenitchem: Problém s novým jménem!
Potají se vzali, ale teď olympijští novomanželé Barbora Seemanová (26) a Alexander Choupenitch (32) přiznali první trable. Týkají se společného příjmení!
Plavecká šampionka Bára propálila veselku netradičním příspěvkem na Instagramu. Místo svatebních šatů přidala fotku z bazénu se zářivě bílou čepičkou. Už tam nemá »Seemanová«, nýbrž jméno svého šermířského manžela. „Odteď už za blokem jako paní Choupenitch,“ pochlubila se úřadující mistryně Evropy.
Slib trénovat
Právě netradiční příjmení ovšem Barboře dělá vrásky. Saša ho zdědil po svých běloruských rodičích, kteří jakožto umělci vystupovali po Evropě a v pase se jim místo fonetického »Šupenič« skví vznešená francouzská transkripce. Jenže podškrábnout se touhle verzí? No i plavkyně se z toho rosí...
„Už jsem se podepisovala pod novým příjmením. A musím se přiznat, že párkrát se mi to už nepovedlo,“ začervenala se Bára během vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce vysokoškolského centra Victoria, kterou ovládl právě čerstvý mistr světa ve fleretu Choupenitch. „Musím to ještě natrénovat!“ slíbila si novomanželka.