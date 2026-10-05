Otevřená zpověď šťastné atletky Švábíkové: Miminko jsem neplánovala!
Novina, že čeká mimčo, ji zprvu zarazila, jako by jí při rozběhu zvedli laťku. Teď se však hvězdná česká tyčkařka Amálie Švábíková (26) těší na skok do neznáma – na mateřství.
Pro vrcholovou sportovkyni musí být těžké mít nucenou pauzu a vynechat mistrovství Evropy, že?
„Abych řekla pravdu, když jsem zjistila, že jsem otěhotněla, tak jsem z toho měla šílený stres. Nečekala jsem to, bylo to neplánované.“
A s odstupem času to vnímáte jinak?
„Jen pozitivně. Je to krásná zpráva a už se těším na tu etapu, až budeme tři. Vždy jsem si přála být maminkou. Původně to byl prostě šok.“
Rozumím.
„Zvláště proto, že jsem měla za sebou úspěšnou sezonu, a v té letošní mě čekaly velké závody.“
Sportovat s rostoucím bříškem už nemůžete?
„Trénuju pořád. Jen samozřejmě nemůžu skákat, takže ta tyčka už mi teď trochu chybí.“
Hlavou jste tedy stále profík?
„Jasně, snažím se udržovat. Z toho režimu jsem vesměs nevypadla i proto, že teď skončila letní část sezony. Tak jsem si mohla dopřát volno a vyrazit na dovolenou na Bali. Zkrátka jsem furt nastavená jako vrcholový atlet.“
Volný čas ale přibývá?
„Je ho víc a víc, no. Proto se čas snažím trávit právě přípravami na to, co mě bude čekat v nové roli.“
Už máte vymyšlenou nějakou kratochvíli pro mateřskou?
„Před dvěma lety jsem začala háčkovat a opravdu mě to chytlo. Až se bude blížit porod, a já už nebudu moct trénovat vůbec, tak si budu zkracovat chvíle třeba tím háčkováním. (smích) Ale také se můžu víc soustředit na svého partnera nebo ségru a sledovat atletiku jako fanoušek.“
Takže vás mohlo z hlediště těšit, že se evropského šampionátu účastnila vaše mladší sestra Apolena, když vy jste nemohla...
„Ano. Z její premiéry na velké akci jsem byla moc šťastná. Stejně jako byla ona sama. Jenže jsme byly i dost smutné...“
Proč?
„Mělo to být naše první společné vystoupení na vrcholu. Ale věřím, že si to v budoucnu vynahradíme. Teď se už ségra těší na roli tetičky.“