David Douděra, kluk plný emocí, se aspoň omluvil: Milost je ve vzduchu
Zatímco Tomáš Chorý se utrhl ze řetězu, inkasoval třetí vyloučení během sezony, a ke všemu si prý není vědom úmyslného úderu loktem do tváře Sörensena, Douděra je jiný případ.
Zhusta si počíná jako hyperaktivní »prdlouš«, jeho emoce trenér Trpišovský většinou spíš oceňoval, ale je to jeho první červená a hlavně se omluvil. Rychle si uvědomil, že přestřelil.
Fanoušci na sociálních sítích se přimlouvají za milost pro něj. A to s jistým časovým odstupem nemusí být pro Slavii špatné řešení. Ostatně Tvrdík je mistr velkých gest.
Třeba i na to sází hráčův agent Jiří Müller, jenž hráče plamenně obhajuje na sociálních sítích, ale rozhovor na téma Douděrovy budoucnosti znovu odmítl. Pro Müllera je to obzvlášť citlivé téma, jelikož má na Slavii nadstandardní vztahy a mj. zastupuje trenéra Trpišovského.