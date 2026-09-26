Nový dokument z Schumacherova soukromí: Bolestná zpověď manželky
Na začátku října se divákům naskytne naprosto výjimečná podívaná. Streamovací platforma vypustí do světa očekávaný dokument Schumacher '94 - Zrození legendy. Už teď ale na veřejnost unikají nesmírně emotivní střípky ze soukromí tohoto ikonického pilota Formule 1.
Právě během sezony 1994 začala hvězda Michaela Schumachera (57) na světových okruzích naplno zářit. Na zrod geniálního jezdce před kamerami vzpomínají jeho bývalý manažer Willi Weber (84), moderátor stanice RTL Kai Ebel (62) i někdejší šéf týmu Flavio Briatore (74). Tím největším tahákem je ovšem zpověď Michaelovy manželky Corinny (57), která poodhalila ta nejstřeženější tajemství ze společného života s motoristickou legendou.
Řeč přirozeně padla i na ostře sledované začátky jejich vztahu. „Moje matka byla naprosto proti. Michael byl pořád na motokárové dráze a pořád ostatní vytlačoval. Moje matka vždycky říkala: »Podívejte se na Schumachera. Mají doma motokárovou dráhu, vytlačí každého, kdo udělá něco špatně!«,“ vzpomíná Corinna.
Tvůrci slibují i dráždivé nahlédnutí do intimního života slavného páru. „Mé srdce je s ním, když vyhrává. A také když prohrává. Moje srdce je s ním vždycky. Po kvalifikaci druhého závodu jsme šli do hotelové vany a já mu řekla novinky z tábora jezdců. Když jste s někým, na koho se těšíte každý den, je to úžasné,“ svěřila se zamilovaně.
Slzy do očí vhání pasáž, kde odtajňuje jejich společnou oblíbenou skladbu. Dodnes jí prý tyto tóny lámou srdce. „To byla tehdy naše písnička. Když ji slyším dnes, když jsem v autě, brečím,“ popsala své pocity u hitu Rush Rush od Pauly Abdulové.
Ani rodině Schumacherových se ovšem nevyhýbaly partnerské krize. „Měli jsme lavici, kde jsme si vždycky probrali, když se něco stalo. Když jsem na začátku mluvila hlasitěji, on vždycky ztichl,“ prozradila Corinna s tím, že hádka ústila spíše v jednostrannou debatu. Michael totiž zkrátka nebyl konfliktní typ.
Stranou nezůstaly ani dopisy od fanynek. V době, kdy ještě nevládl internet, to bylo něco naprosto běžného. A nebyla to jen nevinná milostná přání a vyznání. „Dostával dopisů hodně. Také od mladé dívky, která mu vždycky posílala spodní prádlo spolu s dopisy. Jmenovala se Jutta,“ rýpla si lehce žárlivě Corinna.