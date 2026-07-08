Ferrari prolomilo prokletí! Slaví 250. vítězství a kruh se uzavřel
Díky vítězství Charlese Leclerca v britském Silverstone dosáhla legendární italská stáj Scuderia Ferrari na magickou hranici 250 vítězství. Co může být pro fanoušky formule 1 běžným závodním víkendem, byl ale pro Maranello okamžik úlevy, znovuzrození a obrovských emocí.
Skoro to vypadalo, jako by italské hřebce někdo proklel. Loňská sezona začala obrovským očekáváním, kdy červené barvy po svém přestupu ze stáje Mercedes oblékl sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, ale nepodařilo se mu v nich dosáhnout jediného pódia. Podobně na tom byl i jeho týmový kolega Charles Leclerc, který sice v uplynulé sezoně vystoupil na stupně vítězů, ale na své první místo v závodě čekal dva roky.
To všechno se změnilo v Barceloně a Silverstone, kdy oba jezdci přivezli do své domovské stáje cenné body a Ferrari se tak posunulo na druhou příčku v boji o Pohár konstruktérů a od momentálně vedoucího Mercedesu ho dělí ještě 78 bodů.
V praxi to znamená, že se Monačan v pořadí šampionátu F1 posunul na čtvrtou pozici a přeskočil tak vicemistra světa Landa Norrise. Aby byl ale titul jeho, musel by v následujících závodech porazit oba jezdce stáje Mercedes, tedy vedoucího Kimiho Antonelliho, George Russella a také svého kolegu Lewise Hamiltona.
Právě Hamiltona dělí od prvního Antonelliho pouhých 32 bodů a celý svět motorsportu tak s nadšením sleduje, jestli si jednačtyřicetiletý britský jezdec dokáže letos sáhnout na celkové vítězství a poosmé získat titul mistra světa. Stal by se tak totiž historicky nejúspěšnějším jezdcem F1, protože by v počtu titulů porazil Michaela Schumachera, který jich má na svém kontě sedm, stejně jako v současné době Hamilton.
Legendární Schumacher byl suverénně nejúspěšnějším jezdcem Ferrari. V červených barvách strávil neuvěřitelných jedenáct let a v letech 2000–2004 s nimi vyhrál pětkrát titul mistra světa. V roce 2002 se dokonce stal jediným jezdcem v historii formule 1, který se umístil ve všech závodech sezony na stupních vítězů.
Není proto divu, že v cestě k 250 vítězstvím italské stáje, která trvala přes sedm dekád, přispěl svým největším dílem, vybojoval pro rudé vozy neuvěřitelných 72 triumfů a dodnes drží status krále Maranella.
Silverstone jako magická trať
Schumacher ale nebyl jediným legendárním pilotem, který k tomuto historickému milníku přispěl. Své zásluhy na tom mají i jména jako Niki Lauda, Alain Prost, Rubens Barrichello, Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel a mnoho dalších. A současně i jezdci, kteří se v letošní sezoně trápí na samém chvostu startovního pole.
Je to především Fernando Alonso, současný jezdec stáje Aston Martin a dvojnásobný mistr světa, který pro Ferrari v minulosti vybojoval 11 vítězství. Další 4 vítězství přidal také momentální jezdec stáje Williams Carlos Sainz, bývalý Leclercův kolega, kterému se povedlo triumfovat v roce 2022 také v britském Silverstone.
Že je Silverstone pro tifosi, tedy fanoušky italské stáje, magickou tratí, dokazuje fakt, že to byl právě britský okruh, kde Ferrari vyhrálo vůbec poprvé. V roce 1951 zde totiž své první vítězství vybojoval José Froilán González a porazil tak tehdy dominantní vozy Alfa Romeo.
Vítězství bylo o to emotivnější pro zakladatele stáje Enza Ferrariho, který se se slzami v očích nechal slyšet: „Zabil jsem svou vlastní matku.“ Reagoval tak na fakt, že Ferrari porazilo právě Alfu Romeo, kde Enzo jako závodník a manažer začínal.
Ferrari je jediným týmem v historii F1, který se zúčastnil všech sezon od založení šampionátu v roce 1950 a jako první dosáhl na metu 250 vítězství. Druhý McLaren na něj ztrácí desítky triumfů. Vypadá to tedy, že by letošní nová pravidla pro monoposty a usilovná práce techniků v Maranellu mohly vrátit Ferrari do boje o další vytoužený mistrovský titul.
Jak moc se mu dokážou přiblížit, uvidíme už v pátek 17. července, kdy na okruhu Spa-Francorchamps startuje Velká cena Belgie.