Řady Češek v ženské NHL se po úspěšném draftu můžou rozšířit: expanze a škatulata

28 let

brankářka

Boston

Před ročníkem se rozhodla kývnout na velkou výzvu. Klára Peslarová opustila Švédsko a vyrazila bojovat o místo do Bostonu. Dlouho marně. V městě, kde působí také David Pastrňák, plnila roli trojky, první šanci dostala až v půlce února. Přestože za dvě třetiny neinkasovala, další možnost nepřicházela. Reprezentační jednička si pomohla šampionátem, po něm zasáhla do tří duelů, ale týmu k play off nepomohla. Po turbulentním ročníku smlouva vypršela, členka all star týmu MS si však výkony rázně řekla o další příležitost.