Elhotovou čeká comeback: Jsem sama na sebe zvědavá, jak to zvládnu

Psal se 20. červen loňského roku, kdy Kateřina Elhotová odehrála poslední zápas za národní tým na ME proti Chorvatsku. Pak následovala půl druhého roku dlouhá pauza, narození druhého potomka a otazníky, jestli se někdejší reprezentační kapitánka a vicemistryně světa k basketbalu na nejvyšší úrovni vrátí.

Odpověď dorazila ze sešívané části Prahy. „Seriózně jsem se rozhodovala mezi třemi nabídkami,“ říká Elhotová. Vyhrála právě Slavia, která má určitě vyšší ambice, než je momentální 7. příčka v ŽBL.

Sama hráčka však na comeback původně nepomýšlela. „Myslela jsem si, že to mám v sobě uzavřené, říkala jsem si, že se vydám jiným směrem. Ale nějakou dobu po porodu mi otrnulo a v tom mi volal pan Kaderka ze Slavie, jestli mě nesvrbí ruce. Říkala jsem, že to zkusím, a šli jsme do toho.“

Rodačka z Prahy patří k ikonám novodobé basketbalové historie v tuzemsku a velký návrat je naplánován už na sobotní domácí duel proti KP Brno. Dosud má Elhotová v nejvyšší soutěži odehraných 399 utkání, hned s návratem tedy půjde o její jubilejní 400. utkání v ŽBL.

Pod bezednými koši toho dokázala spoustu, kde tedy hledá motivaci jako dvojnásobná maminka k návratu? „Chtěla jsem se dostat zpátky do formy, což jde samozřejmě i jinak, ale vracím se do známého prostředí. Na této úrovni to člověk musí trochu tlačit, není to jen o tom, že si jde sem tam zatrénovat. A jsem sama na sebe zvědavá, jak to zvládnu. Těším se ale na tu radost a emoce, když se podaří nějaká hezká akce.“

Novinkou bude nejen jiný dres, než ve kterém jsme byli zvyklí Elhotovou vídat, zároveň bude nastupovat s příjmením Suchanová na zádech, které převzala od svého partnera.