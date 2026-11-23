Co dál s Procházkou: Může dojít na změnu váhy? A s kým by mohl mít další zápas?
PŘÍMO Z DAUHÁ | Změna váhové divize, nebo návrat k dřívější divokosti? Poprvé v kariéře inkasoval Jiří Procházka dvě porážky v řadě. Po zklamání v dubnovém titulovém mači s Carlosem Ulbergem přišel další pád. O ten se na sobotním turnaji UFC v Dauhá postaral Navajo Stirling. Už mezi těmito dvěma zápasy se elitní Čech uchýlil k odvážnému kroku, když po více než deseti letech ukončil spolupráci s koučem Jaroslavem Hovězákem a angažoval věhlasného Dannyho De Vriese. A když ani tato změna nepřinesla kýženou výhru, nabízí se jediná otázka: Co by měl samuraj změnit tentokrát?
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Do Dauhá odletěl Jiří Procházka s cílem velkého vítězného comebacku, který by ho posunul k odvetě se šampionem. Nastupující hvězda z Nového Zélandu, neporažený Navajo Stirling, však tento plán zhatila, když na úplném konci druhého kola, pouhé dvě sekundy před gongem, trefila brutální pravý hák. Čtyřiatřicetiletý bijec z Hostěradic se skácel k zemi v bezvědomí.
Utkání přitom Procházka nezačal vůbec špatně. První kolo zřejmě bodově vyhrál. Kromě několika kopů a jednoho lokte ve druhém dějství vůbec neinkasoval, zato jemu se podařil dobrý útok asi v sedmé minutě, kterým Novozélanďana dobře natrefoval.
Nemá to Procházka už za sebou?
Pomalejší, trpělivější start, za který Procházka nyní schytává kritiku na sociálních sítích, byl součástí rozumně vystavěné strategie. Samuraj disponuje prvotřídní kondicí, zatímco Stirling ještě nikdy neabsolvoval pětikolový zápas. Trenéři českého bojovníka se netajili tím, že chtějí, aby jejich svěřenec nespěchal a v ideálním případě vzal soupeře až do pozdějších kol, kde by měl mít jasně navrch. Na ta však nedošlo.
Na sociálních sítích se nyní vedou plamenné debaty, co prohru zavinilo, co by měl Procházka změnit tentokrát a zda už to zkrátka nemá za sebou.
K poslednímu bodu patří jediná odpověď: Ne, nemá! Procházka za posledních pět let nebojoval proti jedinému soupeři mimo elitní top pětku polotěžké divize a právě v této konkurenci drží bilanci pěti výher a čtyř porážek, přičemž při každém vítězství také obdržel bonus za výkon večera.
Porážku sám hned uznal
Procházkovy předešlé porážky měly své opodstatnění, jež jejich hořkost trochu zmírnilo. Jednou to byly vážné zdravotní problémy před utkáním s Alexem Pereirou, podruhé odvetu s Brazilcem přijal na poslední chvíli bez přípravy. V dubnu zas Procházka Ulberga naprosto válcoval, ale když viděl, že si soupeř poranil koleno, zaváhal, zda pokračovat v útoku, a vtom inkasoval hák.
Prohra se Stirlingem je o to drtivější, že u ní chybí ono „ale“. Procházka sám porážku ihned sportovně uznal.
„Ještě jednou gratuluji soupeři, skvěle mě nachytal. Cítil jsem se rychlý, připravený a silný. Možná jsem ale až příliš taktizoval a nedokázal vyvinout dostatečný tlak. K tomu se ještě vyjádřím v samostatném příspěvku. Znovu si zápas pustím a vrátím se k práci, protože cítím, že je přede mnou ještě spousta práce. Je co zlepšovat a můžu být mnohem lepší. Takhle už nikdy. Udělám pro to všechno. Věřte mi,“ vzkázal fanouškům Procházka na videu z hotelu pár hodin po zápase.
Co změna váhy?
Právě návrat k brutálnější, neohrožené ofenzivě, která jej dříve zdobila, je snad jediné poučení, jež si Procházka může ze sobotního zápasu vzít. Technicky se posunul, při obraně byl zodpovědnější, jen mu na první pohled chyběla ona průbojnost.
A změna váhy? Procházka o ní sám před dvěma lety uvažoval. Na limit polotěžké váhy devadesáti tří kilogramů totiž hubne bez obtíží a neuchyluje se k brutálnímu odvodňování pomocí saun a horkých van. Několikrát si proto pohrával s myšlenkou, že raději obětuje pohodlí a podstoupí drastické hubnutí pro zisk silové a velikostní výhody v nižší divizi do osmdesáti čtyř kilogramů.
Procházkovým problémem ale není a nikdy nebylo, že by na soupeře v polotěžké váze nestačil silově nebo rozsahem paží. Všechny čtyři porážky v UFC inkasoval knockoutem. A právě hrozba K. O. by se masivním odvodňováním ještě zvětšila. Procházka by musel zhubnout celkem šestnáct kilo, aby splnil limit nižší váhy. Při úplném závěru hubnutí by riskoval, že ztratí i vodu z hlavy, která mozek chrání před otřesy.
Další zápas proti Nizozemci?
Po sobotní porážce se samuraj z Hostěradic pravděpodobně nepostaví do dalšího zápasu dřív než v polovině příštího roku. Změna váhy, další překopání trenérského týmu nebo snad zásadní změna tréninku Procházkovi výhru nezaručí. Jen ať popustí uzdu v útoku a nešetří vlastním stylem boje, kterému se už roky přezdívá kontrolovaný chaos.
A proti komu by se měl bývalý šampion UFC z roku 2022 postavit příště? Nejslibnějším kandidátem je Reinier de Ridder. Elitní Nizozemec se pyšní sbírkou prestižních titulů největší asijské MMA organizace ONE Championship. A mezi ním a Procházkou otevřeně panuje animozita.
Také stylově pro českého bijce představuje vhodný matchup. Hrozí hlavně skvělým jiu-jitsu, tedy škrceními na zemi, nemá ale nijak špičkový wrestling a v postoji je Procházka jasně lepší.