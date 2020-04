Výzkum: Esport v dospělé populaci sleduje v Česku 900 tisíc lidí | iSport.cz

Esport se v Česku dotýká až 900 tisíc lidí ve věku 15 až 50 let, celé odvětví elektronických her zasahuje až 3,4 milionu, ukazuje nový výzkum.

Počet lidí sledujících a hrajících esporty, věnujících se gamingu nebo hraní elektronických her (např. na mobilu nebo tabletu) je v českém prostředí podle společného výzkumu Omnicom Media Group a Czech News Center (CNC) odhadován až na 3,4 mil. lidí.

Je to více než 60 % populace ve věku 15–50 let; tuto část je tedy možné oslovit aktivitami na poli elektronických her, ukázal nejnovější výzkum, který se podrobně fenoménu esportu a elektronického hraní věnuje v českých reáliích.

Výzkumníci došli na základě CAWI dotazování 1200 respondentů starších 15 let k závěru, že výše zmíněnou obec je možné rozčlenit do několika základních kategorií, a to na:

esportové jádro: tvoří ho 0,90 mil. lidí, kteří jsou vysoce aktivní v hraní, sledování gamingu a také sledování esportu. Jde o profesionální i amatérské hráče,

sledující hráči: jde o skupinu 0,92 mil. lidí, která hodně sleduje gaming a hodně hraje mix několika druhů her,

tradiční hráči: tuto skupinu tvoří 1,08 mil. lidí, jde o hráče, kteří hrají hry pro jednoho, ale nesledují gaming,

rekreační hráči: skupina o velikosti 0,43 mil. lidí, která nesleduje gaming, méně hraje, zaměřuje se spíše na odpočinkové hraní na mobilu nebo tabletu, z více než 70 % ji tvoří ženy.

Elektronické hry v současnosti nehraje nebo se jim věnuje jen okrajově 1,9 mil. lidí ve věku 15–50 let.

Z pohledu sociodemografie jsou hráči a fanoušci esportu ve srovnání s obecnou populací spíše skupinou mužů (63 %) a mladších lidí ve věku 15–34 let (66 %). Oproti běžné populaci také publikum esportů více dbá na zdravou životosprávu, zajímá se o módní trendy a má více času na sebe a své aktivity.

„Ukazuje se, že lidé věnující se esportu, tráví v průměru srovnatelné množství volného času sportem jako hraním. Zároveň jde o skupinu, která se nejvíce zajímá o trendy v oblékání,“ popisuje Martin Kratochvíl, výzkumník z oddělení OMG Research, které studii připravilo.

Zdroj: Mediaguru.cz