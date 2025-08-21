Uzdravený Pospíšil: Budou nás podceňovat a my ukážeme sílu. Poženou nás oslavy
„Zlaté“ play off dohrával dobitý, šel na hranu, přes bolest. „Měl jsem víc zranění než jedno. V základní části bych určitě nehrál. Svým způsobem jsem riskoval zdraví,“ přiznává v rozhovoru pro iSport útočník Kristián Pospíšil (29), jedna z hvězd mistrovské Komety. Už je fit a táhne tým i v přípravě. Proti Třinci (3:4 v prodl.) zapsal gól a asistenci.
Když na konci první třetiny uklidil do sítě Ilomäkiho přihrávku a snížil proti Ocelářům na 2:3, radoval se jako v mistráku. Nic nového. Kristián Pospíšil prostě strašně nerad prohrává. V čemkoliv a kdykoliv. I v létě při různých hrách s jinými hokejisty. „Nikomu nenechám nic zadarmo,“ zdůraznil emotivní křídelník.
Jaké jste měl léto?
„Ví se, že jsem byl po play off zraněný. Dával jsem se dohromady, takže to bylo trošku jiné. Ale bylo pěkné, že jsme vyhráli. Užívali jsme si to, ale zároveň jsme i tvrdě pracovali, abychom byli připravení na novou sezonu.“
Opět jste trénoval ve Zvolenu s obráncem Markem Ďalogou, klubovým parťákem?
„Byli jsme zase ve stejné posilovně, cvičili spolu. Ale já jsem se kvůli zraněním připravoval trošku jinak. Bylo nás tam patnáct, dvacet v jedné místnosti. Včetně bráchy, kterému začíná sezona skoro o dva měsíce později. Takže jeho příprava se lišila od té naší s Ďalem.“
Když jste hrál zraněný, brzdil vás někdo, ať neblbnete?
„Naším cílem bylo vyhrát titul, tak jsem si za tím šel. Kdyby mi někdo řekl, že blázním, odpověděl bych mu, ať neblázní on. (úsměv) Očekávalo se ode mě, abych pomohl týmu a vyhráli jsme, což jsem doručil.“
Co se očekává od Komety v nové sezoně?
„To samé, co minulou sezonu. Každý nás bude podceňovat a my ukážeme naši sílu.“
Mančaft zůstal víceméně pohromadě? Je to dobře?
„Je to výborně. Jsme dobrá parta hráčů. Poženou nás oslavy, které jsme zažili. Všichni jsme žhaví, abychom to zopakovali. Já jsem jasně řekl, že tady chci být dál.“
Jak vážně berete přípravné duely?
„V létě jsem kvůli zranění nebyl na ledě, takže přípravná utkání potřebuju. Říkal jsem i spoluhráčům na tréninku, že reakční body v útoku i při bránění zažijete jen v zápasech. Musím být ready na sto procent.“
Pomůže vám hodně obránce Filip Král, který má mít významnou roli v přesilovce?
„Určitě. Už v přípravě dokazuje, že bude pro tým velká pomoc. Ještě více doladí naše puzzle. Filip je hráčem, který zapadne velmi rychle.“
Nahradíte i gólmana Michala Postavu?
„Aleš (Stezka) se ukazuje jako velmi dobrý brankář. Má zkušenosti s českou ligou. Pamatuju si, jak chytával proti nám. Budeme se na něho spoléhat.“