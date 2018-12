Útočník Zajíc ke Kangově úletu: Rozbil mi pusu a nos, jasná červená

Co říkáte na to všechno, co se dělo na hřišti a u videa?

„Fakt bláznivý zápas, měli jsme i trošku štěstí. Ale asi zasloužená výhra. Dali jsme tam prostě všechno, srdíčko. Sparta neproměnila dvě penalty, my jsme měli taky nějaké šance. Mohli jsme vyrovnat dřív. Milan Heča nás trošku zná, tak nám to chytal. (úsměv) Ale myslím, že jsme asi vyhráli zaslouženě.“

Za stavu 0:1 jste se dokázali zvednout. To se vám dřív nedařilo.

„Pomohla nám červená karta pro Kangu a celý stadion začal ještě víc povzbuzovat. To nám pomohlo asi nejvíc. Dotlačili jsme tam první gól a pak jsme dali z penalty druhý.“

Co vám udělal Kanga?

„Ohnal se loktem, rozbil mi pusu a noc. Asi jasná červená. To druhé vyloučení jsem vůbec neviděl. Byl jsem překvapený, že jde ven (Čivič) a máme ještě penaltu. To jsem vůbec nečekal.“

Jak jste viděl vaši trefu na 1:1?

„Mára Havlík to dával krásně na zadní, myslím, že jsme na sebe trošku mrkli. Bylo to docela vysoko, nebylo to úplně jednoduché. Naštěstí to tam ve skluzu padlo.“

Co se vám honilo hlavou, když šel Ristič v 96. minutě na pokutový kop?

„Modlil jsem se, ať to kopne někam. Hlavně ne na bránu. A vyšlo to. Viděl jsem, že nehrál od začátku, tak jsem věřil víc, že to nedá.“

Jak se změnilo Slovácko po příchodu kouče Svědíka?

„Už nemáme padesát nahrávek vzadu. Jdeme normálně přímočaře dopředu a už nenapadám sám. Takže mám konečně víc síly do útoku. Přebíráme balony nahoru a ne dozadu. Nerozehráváme tisíckrát dokola s gólmanem. Hned to kopneme dopředu.“

