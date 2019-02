Další trefa z Bahrajnu? Bohemians dotahují Marhoona, chválil ho Soukup | iSport.cz

Trenér Martin Hašek se po prohrané sobotní generálce na Dukle (1:2) postavil před novináře a hlásil: „Máme rozdělaného jednoho mladého talentovaného ofenzivního hráče.“ Bohemians ho přivedou z Bahrajnu, nejlepšího střelce „klokanů“ Júsufa má brzy doplnit záložník Mohamed Marhoon.

Hned v sobotu si to bleskově zjistili i fanoušci Bohemians, kteří v diskusi na klubovém webu sdíleli odkaz na Instagram bahrajnského svazu. V jednom z příspěvků se objevila Marhoonova fotka, u ní logo Bohemians a krátký vzkaz o tom, že dvacetiletá hvězdička klubu Al-Riffa už s vršovickým týmem podepsala smlouvu na tři roky. To se však do uzávěrky této strany nestalo. „Tak rychle to nejde, jedná se,“ říká zdroj deníku Sport, který má k námluvám blízko.

Marhoon je typ, který přesně zapadá do strategie trenéra Haška: mladý, tvárný a silný v ofenzivní fázi. Jeho revírem je levé křídlo nebo podhrotová pozice. Bonusem je, že rozšíří úzký kádr Bohemians, které na podzim brzdil nekonečný kolotoč zranění. Ironií osudu necelý týden před startem jara v týmu řádí chřipková epidemie, v sobotu na Dukle chybělo i několik zimních posil.

Pomůže Marhoon? V malém Bahrajnu prošel juniorskými reprezentacemi a loni v září mu český kouč Miroslav Soukup dal první šanci v reprezentaci. Obstál a dostal se do nominace na nedávné mistrovství Asie, kde Bahrajn na poslední chvíli postoupil ze skupiny a pak vypadl v prodloužení osmifinále s favorizovanou Jižní Koreou. Mládenec s osmičkou na dresu hrál dva ze čtyř zápasů na turnaji od začátku.

„Mohamed je hodně perspektivní hráč,“ charakterizuje ho Soukup. „Lidi v Česku kolikrát netuší, jaký potenciál se v bahrajnských fotbalistech skrývá.“

Trochu už přece jen tuší: útočník Abdalláh Júsuf Hilál svojí zemi udělal parádní reklamu. V létě přišel jako no name, na podzim byl nejlepším střelcem Bohemians a zkraje roku podepsal smlouvu se Slavií, jež ho na jaře nechá v Ďolíčku hostovat. Mohl nasázet i víc než pět gólů, jenže byl často zraněný a vyčerpávaly ho úmorné přesuny na srazy národního týmu.

„Júsufův příběh může v Bahrajnu inspirovat: ostatní hráči najednou vidí, že takový přestup je reálný. Bral jsem je na soustředění do Česka každý rok, znají zdejší podmínky a líbilo se jim tady,“ popisuje Soukup.

Marhoona může na nové štaci ze začátku limitovat jeho slabší angličtina, ale tenhle handicap by měl smazat právě Júsuf, jenž už to v Praze dobře zná. S krajanem po boku by mohl jít ještě víc nahoru i on; zatím doléčuje pochroumaný pravý kotník a zítra by měl znovu začít trénovat s týmem.

Jedinou neznámou by mohla být rychlost Marhoonova zařazení do sestavy, nováček možná bude muset dohánět tréninkové manko. „I Júsufovi v Bahrajnu chyběla profesionálnější příprava. Tamní liga se hraje na třech čtyřech stadionech mezi paneláky, materiální zázemí není nejlepší. Tráva je hodně špatná, často se trénuje jen na umělce,“ líčí Soukup.

Júsuf se v Česku zabydlel perfektně. A Marhoon?