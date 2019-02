Boj o třetí místo: Sparta věří mladým vlčákům, co Baník a Jablonec? | iSport.cz

Předsezonní tiskové konference jsou minulostí. V případě Baníku, Jablonce a Sparty z úst hlavních trenérů ani jednou nezaznělo, že je cílem ukořistit třetí příčku. Minimálně v případě Pražanů je ovšem zřejmé, že níž rozhodně cílit nemohou. „Musíme mít herní tvář a tu zlepšovat. Chceme zlepšit pohyb, hrát více kolektivně a zlepšit různé součinnosti mezi jednotlivými řadami,“ prohlásil kouč rudých Zdeněk Ščasný.

S ohledem na to, že Sparta ztrácí na druhou Viktorii propastných třináct bodů, jeví se realisticky jako nejlepší možné umístění právě bronzový schod. Na něj bude chtít největší český klub vystoupat i za pomoci elánu a přímočarosti mladíků, kteří vzali během zimy první tým Letenských útokem.

V pevném kádru Sparty se zabydleli během přípravy hned tři teenageři. Dominik Plechatý, Václav Drchal a Adam Hložek. Devatenáct, devatenáct a šestnáct let. Tohle trio ve druhé polovině sezony rozhodně nebude jen v roli komparsistů. Naopak. Letenští se totiž řídí jednoduchým heslem. „Pokud na to máš, budeš hrát.“

Všichni tři napříč přípravou opakovaně ukázali, že v áčku rozhodně nejsou omylem. Podle informací deníku Sport má nejblíž do základní sestavy stoper Plechatý. Sparta při skládání stoperské dvojice není v úplném komfortu, přestup Davida Lischky padl, papírově dotažený není ani příchod Filipa Panáka, jenž navíc stále není zdravotně fit.

Šanci proto dostal člen reprezentační devatenáctky, který na podzim sbíral seniorské zkušenosti v druholigové Vlašimi. V zimě pak vzal první tým Sparty útokem, naskočil i v generálce proti CSKA Sofia. To samo o sobě značí, že by mohl být v základní sestavě i v prvním jarním kole proti Bohemians.

„Hledali jsme konstruktivního stopera. Někdy to bývá tak, že kýženého hráče najdete doma. Plechatý vypadal velmi dobře už na podzim. Rozhodli jsme se, že ho vezmeme do přípravy, splňoval to, co si od stopera slibujeme,“ uvedl Ščasný.

Plechatý je rychlostní typ stopera, silný na balonu i v rozehrávce. S ohledem na nízký věk musí pracovat na poziční hře, ta zůstává jeho slabinou. Někdy se nechá strhnout vývojem hry do špatného prostoru, při správném zajištění však lze tento nedostatek odstranit. Pokud unese tlak soutěžního zápasu a zaplněné Letné, nebude nejmenší důvod, aby ze sestavy vypadl.

O značné vytížení si říkají i útočníci Drchal s Hložkem. První jmenovaný se po těžkém zranění kolena vrátil v obdivuhodné formě, v přípravě byl se šesti góly nejlepším střelcem Pražanů. Hlasitě si tak řekl o pozici druhého útočníka za Benjaminem Tettehem. Obranu soupeřů dokáže trhat neustálými náběhy, zdobí ho přímočarost, přesné zakončení a především obrovská síla. Když se rozběhne, připomíná rozjetý vagón.

Hložek je typologicky trochu jiný hráč. Silný v krytí balonu, v šestnácti letech nadstandardně vybavený v tvořivosti hry a jejím vnímání. I proto může být alternativou nejen na hrot, ale i na pozici desítky či pravého křídla. I jemu rozhodně nezůstane ligová minutáž zapovězena.

„Budování pozice v týmu záleží na hráčích, dopředu vám ji nikdo neudělá. Kdykoli naskočili, prokázali kvalitu, pracovali pro mužstvo. Drchal je skvělý v zakončení, Hložek zase nesmírně vyspělý na balon. Musí v tomto přístupu a nasazení pokračovat. Jsou na nějaké cestě, ze které nesmí uhnout,“ upozornil Ščasný.

Sparta obecně míří vstříc jaru v hodně mladém kabátku. Jediným třicátníkem v jedenáctce na „klokany“ by mohl být gólman Florin Nita. Budou mít mladé pušky dostatek nábojů, aby Spartě vystřílely třetí příčku? Už nejbližší týdny mohou dát částečnou odpověď.

