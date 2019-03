Sparta - Plzeň: Šílené video z Letné! Policie má hříšníka, který světlicí zranil ženu | iSport.cz

„To, co se stalo, je smutné. V první řadě neschvaluju házení světlic mezi diváky a na hřiště. Nemůžu říct, odkud a kdy vyletěla první, paní z našeho sektoru říkala, že odvedle. Na záběrech je vidět, že k nám těsně před zásahem světlicí z toho sektoru přiletěl stroboskop. Také u nás dostala světlicí zhruba šestnáctiletá slečna do hlavy, dvě řady pode mnou. Napočítal jsem jich cca sedm a skoro všechny se do sektoru vrátily. Při zásahu policisté píchali pendrekem do starší ženy, ať se pohne, tři tahali ze schodů odhadem osmnáctiletou holku, ale to policejní kameraman netočil. Vedle stojícímu klukovi vykopli mobil. Dle mého názoru se to dalo řešit jinak, horní část hlediště u nás byla zavřená. Proč pořadatelé, kteří tam byli a měli skvělý přehled o situaci pod sebou, nedali echo co a jak?“

Fanoušek Kovy