Hornyák: I Messiho dostanete do úzkých. Tlak Slavie byl jen optický | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 69. Bořil Hosté: 73. Breite Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Deli, Bořil – T. Souček, Traoré (80. Olayinka) – Masopust (46. Hušbauer), Stoch, Zmrhal (66. Van Buren) – Milan Škoda (C). Hosté: Nguyen – Fukala, Kačaraba, Karafiát, Hybš – Breite (C) (90+2. Vukliševič), Oscar – Malinský (76. Koscelník), Potočný, Pešek (59. Oršula) – Kozák. Náhradníci Domácí: Kovář, Ngadeu, Olayinka, Van Buren, Hušbauer, Král, Frydrych Hosté: Knobloch, Mikula, Vukliševič, Koscelník, Nešický, Pázler, Oršula Karty Domácí: Zmrhal Hosté: Kozák, Karafiát Rozhodčí Michálek – Kotík, Batík, Ginzel. Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 16 217 diváků

Jak hodnotíte průběh utkání na hřišti ligového lídra?

„Chci poděkovat mužstvu za předvedený výkon, za charakter a bojovný duch. Vstup do zápasu byl nervózní, i když jsme paradoxně měli první šanci. Kdyby ji Potočný využil, průběh mohl být jiný. Chtěli jsme Slavii vysoko presovat jeden na jednoho a nenechat se zatlačit. Tenhle taktický záměr jsme na devadesát procent plnili, a to byl klíč k úspěchu. Víme, jakou má Slavia momentálně sílu, na každém postu je minimálně český reprezentant.“

Přesto jste jí vzdorovali obstojně.

„Velmi mě těší, že jsme se Slavii dokázali minimálně bojovností vyrovnat. A Filip Nguyen chytal velmi dobře. Nemluvím o střelách, ale Slavii jsme nepustili do vyložené šance. Už jsem slyšel názor, že měla možností hodně. Jenže to nebyly šance, ale střely z třiceti metrů. Těch jsme pár měli taky. Její tlak byl jen optický.“

Jak jste prožíval vyrovnávací gól? Nejdřív krátká radost, pak ofsajd a nakonec zase radost.

„Nevěděl jsem, jestli se mám radovat. Video člověka drží v šachu. Čekali jsme, jak to dopadne.“

Poprvé hrál v základu osmnáctiletý bek Michal Fukala. Těžké rozhodování, jestli ho nasadit?

„Vůbec ne. Když se rozhodnu, tak do toho jdu. Maximálně si šanci zasloužil, přišla pravá chvíle. Je mi jedno, jestli zrovna hrajeme proti Slavii nebo Zlínu. Až na nějaké drobnosti nezklamal a splnil to, co jsem očekával. Je to dobrý první krok, musí pracovat nadále.“

Bylo klíčové, že jste na inkasovaný gól brzy odpověděli?

„Těší mě, že se mužstvo výsledku nepoddalo. Pořád jsme si šli za svým cílem. Byla velmi dobrá kulisa, fanoušci hnali Slavii dopředu. Klobouk dolů před jejich kotlem, že si i po neúspěšném výsledku zazpíval s mužstvem. Před takovými lidmi mám velký respekt. A naši fanoušci nám na výjezdech taky velmi pomáhají, není to žádná fráze.“

Nestrašila vás před zápasem trochu produktivita soupeře? Spousta týmů v Edenu dostala hodně gólů i včetně Sevilly.

„Teď jsme si dělali srandu, že Sevilla musí být asi slabé mužstvo, když dostala čtyřku (usměje se). Ale to je samozřejmě sranda, vůbec nechci negovat výkon Slavie. My jsme se na ní dnes zkrátka dobře připravili. A oceňuju, jaký fotbal hraje, v Evropě ji nadále držím palce.“

Žádný tým z ligové top trojice vás nijak nepřehrál, čím to je?

„Klíčem je vysoký presink. Je potřeba hrát nebojácně, Slavia to ukázala proti Seville. Když sebelepším hráčům nedáte prostor, tak máte napůl vyhráno. I Messi a Ronaldo budou v úzkých. Naopak když ustoupíte dozadu a jste pasivní, kvalitnímu soupeři se hraje snadno. To chybělo i vám proti Anglii, byli jste moc stáhnutí. Naše síla je ve vysokém presinku a v tom, že máme rychlé krajní hráče. Hrajeme jednoduše a přímočaře.“

Jak důležitý byl výkon Filipa Nguyena? Nebezpečných střel pochytal spoustu.

„Kvůli tomu ho tam máme (usměje se). Věděli jsme, že Stoch má nebezpečnou střelu z dálky, že celkově mají dobré bombardéry. Filip se na zápas dobře přichystal. Nechci negovat výkon Slavie, ale opět říkám - střela z třiceti metrů pro mě není šance. To musí jedině letět do šibenice nebo brankář špatně stát. Klíčové bylo, že nás Slavia nepřehrála kombinací.“

