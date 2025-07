Konec zdržování, brankáři budou pod pravidlem osmi sekund. Co další novinky?

Vstoupit do diskuse (

Příliš dlouhé držení míče brankářem

Konec úmyslného zdržování hry, nefér chování. Už by se nemělo stát, že brankář ke konci zápasu po obyčejné střele zalehne míč, za deset vteřin vstane, líně si dojde na hranu vápna a následně na upozornění rozhodčího pošle bílou kouli zpátky do hry. Začíná totiž platit pravidlo osmi sekund. Jak to bude vypadat v praxi?

Když bude mít brankář míč pod kontrolou a nebude atakován soupeřem, rozhodčí začne odpočítávat osm sekund, posledních pět pak viditelně zvednutou rukou za použití prstů, aby brankář jasně viděl odpočet. Jestliže brankář poruší pravidlo tím, že míč podrží déle, následují tato disciplinární opatření:

První přestupek: rohový kop

rohový kop Druhý přestupek: rohový kop + varování

rohový kop + varování Třetí přestupek: rohový kop + žlutá karta

Pokud během odpočítávání začne soupeř gólmana atakovat, dojde k nařízení nepřímého volného kopu ve prospěch brankáře. A ještě jeden detail, jestliže gólman začne vykopávat v poslední vteřině odpočtu, není sankcionován.

Brankáře Yassine Bouna vytrestalo nové pravidlo o zdržování na MS klubů • Repro Nova Sport 3

Dvojitý dotek při provádění pokutového kopu

Vzpomínáte na březnové osmifinále Ligy mistrů mezi Atlétikem a Realem? Juliánu Álvarezovi podklouzla při penaltovém rozstřelu stojná leva noha, lehounce se dotkla míče, Argentinec přesto v pádu nasměroval míč úderem pravé nohy do sítě. Sudí Marciniak branku kvůli dvojitému doteku neuznal. Pokud dojde k podobné situaci v nové sezoně, branka nebude platit, pokutový kop se však bude opakovat. Postup je následující:

Neúmyslné porušení pravidla:

Pokud je kop úspěšný (dosaženo branky) → kop se opakuje

(dosaženo branky) → kop se opakuje Pokud je kop neúspěšný → nařízení nepřímého volného kopu proti útočícímu družstvu

→ nařízení nepřímého volného kopu proti útočícímu družstvu V případě penaltového rozstřelu se kop zaznamená jako neproměněný

Úmyslné porušení pravidla:

Nařízení nepřímého volného kopu

V případě penaltového rozstřelu je kop zaznamenán jako neproměněný

Navázání hry míčem rozhodčího

Dosud platilo, že kdo se dotkl poslední míče, tomu připadl balon od rozhodčího. Nyní dochází k úpravě ve smyslu spravedlnosti. Míč rozhodčího připadne družstvu, které by získalo míč do držení v případě, že jde o zjevnou situaci. Pokud to však rozhodčí určit nemůže, bude míč přidělen družstvu, které se dotklo míče jako poslední. Postup je následující:

V okamžiku přerušení: