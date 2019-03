Dva góly, šance na hattrick, pak zranění. Závěr byl stresující, řekl Beauguel | iSport.cz

Jaký to byl pro vás zápas?

„Jsem šťastný za dva góly, co jsem dal, ale nejdůležitější je, že jsme vyhráli. Po prvním poločase jsme vedli 2:1, dominovali jsme. Po přestávce to pro nás bylo hodně náročné, Bohemka vyrovnala a měla další dvě velké šance. Bylo to hodně stresující, velmi jsem si oddechl, když byl konec. Jsem rád, že jsme to dotáhli a zvítězili.“

Střídal jste kvůli svalovým problémům?

„O poločase jsem doktorům řekl, že cítím bolest ve svalu. Zkusil jsem ještě nastoupit, ale pro tým i pro mě pak bylo lepší, že jsem šel ze hřiště. Musím do nemocnice na vyšetření, pak budu vědět víc. Ale nemělo by jít o vážné zranění.“

Mrzí vás, že jste nedal třetí gól?

„Dal jsem dva, k tomu třetímu chybělo maličko, kdybych zareagoval o půlvteřinu lépe, mohl jsem dát hattrick. Ale se svým výkonem v zápase nejsem úplně spokojený. Góly jsou má práce, ale musím zlepšit hru v poli.“

Můžete se ještě dotáhnout na Slavii?

„Ztrácíme na ni sedm bodů. Všechno je možné, v lize nás čekají ještě čtyři zápasy a pak nadstavba. Ve fotbale je možné všechno, o titul se musíme prát až do konce.“

Těšíte se na nadstavbu?

„Jsou to velké zápasy, dobrá výzva proti týmům, co také hrají o titul. Pro takové zápasy hrajeme fotbal, jsou plné stadiony a skvělá atmosféra.“

