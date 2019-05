Druhá letní posila na Letnou! Do Sparty přichází útočník Kozák | iSport.cz

Přivést gólového útočníka. To byla jedna z priorit vedení Sparty před startem nového ročníku. Letenští proto v tomto směru nijak nezaháleli a už druhý den po skončení sezony ofenzivní posilu skutečně získali. Do letenského dresu se obléká vytáhlý útočník Libor Kozák, o jehož možném příchodu informoval portál iSport.cz už v minulém týdnu.

„Příchod do Sparty pro mě znamená obrovskou motivaci, moc se na tohle angažmá těším. Nebylo to náročné rozhodování, sešel jsem se s Tomášem Rosickým, který mi představil, co se snaží na Spartě sestavit za tým – od té chvíle jsem byl odhodlaný jít sem,“ řekl po přestupu Libor Kozák.

Pražané potřebovali posílit palebnou sílu už z toho důvodu, že jsou mimo hru zranění útočníci Václav Drchal s Matějem Pulkrabem. Oba s největší pravděpodobností nestihnou začátek sezony, dlouhodobě nejistý je i zdravotní stav Václava Kadlece. Jediným útočníkem na startu přípravy by tak mohl být Benjamin Tetteh, ani jeho budoucnost v klubu ovšem není úplně jasná.

I vedení Sparty vyvinulo maximální snahu, aby Kozáka získali. První oťukávání proběhlo už v minulých týdnech, vytáhlý útočník se ale chtěl plně koncentrovat na závěr sezony v Liberci. Ta mu v neděli skončila, v úterý se proto sešel se zástupci letenského klubu a po bleskové dohodě i podepsal smlouvu.

„Jsem moc rád, že se Libor stává hráčem Sparty. Je to pracovitý, týmový hráč a zkušený gólový útočník s výborným výběrem místa ve vápně. Zároveň je to pro nás osobnost na hřiště i do kabiny, od které se naši mladí útočníci mohou učit. Ve své kariéře musel překonat hodně překážek a jen tím potvrdil, že je to bojovník, který má silný charakter a touhu vítězit. Přesně takové typy nyní potřebujeme,“ vysvětlil sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Kozák má za sebou po zimním návratu do Čech velice vydařenou druhou polovinu sezony. V dresu Slovanu odehrál čtrnáct zápasů, ve kterých nasázel sedm gólů. Paradoxem je, že první jarní duel proti Spartě mu tolik nevyšel. Nejprve při standardní situaci neuhlídal hlavičkujícího Costu, následně neproměnil pokutový kop. Obecně si ale držel vysokou výkonnost, pro Liberec se téměř okamžitě stal klíčovým hráčem.

Někdejší hráč Lazia či Aston Villa je ohromně silný ve vzdušných soubojích, s jeho možným příchodem by tak Sparta mohla být mnohem údernější při ofenzivních standardních situacích a jistější při těch obranných. Právě ty byly obrovským úskalím mužstva napříč celou minulou sezonou.

Liberec - Dukla: Kozák krásným lobem zvýšil na 2:0!