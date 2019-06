Příbram – Brno 0:0. Středočechům stačila k ligové záchraně remíza | iSport.cz

Na rozdíl od prvního poločasu v Brně, který skončil 2:2, nabídlo úvodní dějství odvety v Příbrami jen minimum šancí. Domácí měli navrch, ani jednu ze tří možností ale neproměnili.

První střela přišla až ve 29. minutě. Domácí záložník Polidar napřáhl zpoza vápna, ale minul branku. O čtyři minuty později si brněnský gólman Floder poradil s přímým kopem Rezka, který zamířil doprostřed. V závěru poločasu vyrazil Floder Květovu přízemní střelu z dálky na roh.

Brno se začalo tlačit dopředu až po změně stran, stoprocentní šanci si však vytvořit nedokázalo. Hned v úvodu druhého poločasu vystřelil hostující Štepanovský z hranice vápna, mířil však mimo.

Po hodině hry přilétla na trávník ze zaplněného hostujícího "kotle" i přes varování pořadatele pyrotechnika a hra byla na chvíli přerušena. V 65. minutě si nejlepší střelec Zbrojovky Magera zpracoval míč a pohotově zakončil, gólman Kočí však nemusel zasahovat.

V 70. minutě musel být zápas znovu přerušen kvůli světlicím, které z hostujícího sektoru přilétly na trávník. Brněnští hráči Šumbera s Eismannem postupně zamířili ke "kotli" a žádali fanoušky, aby se uklidnili.

Brňané se tlačili za vítězným gólem, ale v koncovce se jim nevedlo. V 83. minutě hlavičkoval hostující Zinkl po rohovém kopu pouze do náruče Kočího a poté Růsek v dobré pozici pálil vedle. Po závěrečném hvizdu rozhodčího došlo ke strkanici mezi hráči.

Po utkání ukončil profesionální kariéru domácí záložník Rudolf Skácel. Mistr Evropy do 21 let z roku 2002 však do hry nezasáhl a zůstal jen na lavičce.