Rušno kolem Haška! Haifa nabídla přes 20 milionů, Sparta chce víc | iSport.cz

Zahájil zimní přípravu se Spartou, vstoupí ovšem v rudém dresu i do jarní části sezony? V případě Martina Haška to stále není jisté. Kolem talentovaného středopolaře totiž neustále krouží zájemci, naposledy se ocitl v hledáčku Maccabi Haifa. Elitní izraelský klub podle informací serveru iSport.cz doručil na Letnou konkrétní nabídku přesahující 20 milionů korun. Sparta odmítla, chce víc. Co bude dál?

Martin Hašek má za sebou velice vydařený podzim. Někdejší hráč Bohemians během první poloviny sezony nastřílel pět branek, k tomu přidal čtyři asistence. V produktivitě ho v letenském mužstvu předčil pouze Guélor Kanga.

Není tak divu, že na sebe čtyřiadvacetiletý záložník strhl pozornost. Už na konci minulého roku se na dostupnost všestranného fotbalisty poptával maďarský Ferencváros. „Byli jsme v kontaktu. Martin má ale na to, aby se o něj zajímaly nejen kluby z Maďarska,“ uvedl na startu zimní přípravy sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Trvalo to jen pár týdnů a objevil se další zájemce o Haškovy služby. Izraelské Maccabi Haifa dokonce poslalo do kanceláří Generali Areny nabídku, jejíž výše se podle neoficiálních informací pohybuje kolem 800 tisíc eur. Tedy přes dvacet milionů korun. Reakce Sparty? Díky, ale chceme víc.

„Martinovu situaci řešíme, víc bych se ale k tomu v tuhle chvíli nechtěl vyjadřovat,“ prohlásil hráčův zástupce Orhan Dumanjič ze společnosti Orhan Sport.

Co bude následovat? Zdroje portálu iSport.cz hovoří o tom, že by se Izraelci mohli vrátit s vylepšenou nabídkou. Ta by se mohla vyšplhat až k 1,3 milionu eur, tedy na nějakých 35 milionů korun. Otázkou je, zda by taková suma Pražany uspokojila. Sparta Haška získala před rokem defakto zadarmo, tudíž by na něm rozhodně netratila. Zároveň ovšem chce za jednoho ze svých nejproduktivnějších hráčů dostat adekvátně zaplaceno.

Velkou roli může hrát i postoj samotného hráče. „Na spoustu otázek musí Martin odpovědět sám. Záleží na něm, jak svou budoucnost vidí dál,“ zmínil Rosický na tiskové konferenci.

V kuolárech se mluví o tom, že by Haška zahraniční angažmá lákalo. S velkou pravděpodobností by se mu nebránil. Jisté ovšem je, že pokud Izraelci produktivního záložníka chtějí opravdu získat, budou muset finančně přitlačit.