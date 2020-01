Lingr z Karviné: Nejlepší trenér byl Straka, fotbalově se o mě staral | iSport.cz

Karvinský trenér Juraj Jarábek vyhlásil konkurz na útočníka, ale zatím se nikdo nechytil. I z tohoto důvodu tak bude muset spoléhat na gólový příspěvek od záložníků. Kromě šikuly Adriela Ba Louy se o roli tahouna veřejně hlásí odchovanec Ondřej Lingr (21), který ve Slezsku zůstává, přestože se ocitl v hledáčku klubů z české špičky. „Chtěl bych to tady pomoct zachránit a v létě se posunout někam výš,“ říká reprezentant do 21 let v rozhovoru pro deník Sport.

V lize debutoval před třemi roky, od té doby je brán za „toho talentovaného“. Teď chce Ondřej Lingr svou nálepku posunout na týmovou oporu. Sebevědomí, drzost na hřišti a vnitřní ambice se zalíbily nejen konkurenci, ale i fanouškům Baníku, kteří ofenzivního univerzála Karviné přes vánoční svátky lákali k přestupu do Ostravy. I o tom upřímně vypráví nad šálkem čaje.

Zůstáváte v Karviné, ale mluvilo se o tom, že vás sledují ambicióznější kluby. Byla reálná varianta přestupu?

„Nic konkrétního jsem na stůl nedostal, ale budu upřímný: taky jsem to slýchal. A byl jsem za to rád, každého samozřejmě potěší, když je jeho jméno skloňováno s velkými kluby a už se o Lingrovi taky trochu ví. Asi se něco kolem dělo. Přípravu jsem nicméně začal v Karviné a zatím pokračuju.“

Možná mít ve statistikách víc než dva podzimní góly, respektive tři za celou kariéru, zájem odjinud by byl intenzivnější...

„Přesně tak, statistiky mi chybí. Snažím se na tom pracovat, protože kdybych měl třeba o pět gólů více, vypadalo by to úplně jinak. Je mi jasné, že abych se jednou někam posunul, musím mít lepší čísla. Na to se každý podívá jako první, zvlášť u ofenzivního záložníka. Zatím mi bohužel v zakončení chybí trochu klid, i když na podzim jsem měl méně šancí než loni, takže jsem rád aspoň za ty dva góly na konci. Nakoplo mě to, navíc jak proti Olomouci, tak proti Plzni z toho byly aspoň dva remízové body.“

Cítíte zvýšenou zodpovědnost za ofenzivu po letních odchodech Budínského s Wágnerem?

„Jednoznačně, po odchodech těchto produktivních borců je to víc na mně. Nechci, aby na to byl Ba Loua sám. Spolu si hodně rozumíme, i v kabině už začínám mít větší slovo. (úsměv) Jsem rád, že mi trenéři dávají najevo, že už by to taky pomalu na mně mohlo stát. Vůdcovské role se nezříkám, chci to víc brát na sebe.“

Takhle to většinou odchovanci mívají, že?

„Asi jo, jsem v Karviné od deseti let, takže mám ke klubu větší vztah než třeba kluci, kteří tady byli chvíli a zase šli pryč. Proto mě o to víc štve, že se plácáme dole.“

S tím asi souvisí i časté změny na trenérské pozici, což pro hráče není ideální...

„Mně osobně to moc nevyhovuje, protože mi adaptace na nový styl vždycky dost trvá. Nicméně na pana Jarábka už jsem si zvyknul. Už na konci podzimu mi naznačil, co ode mě chce. Stejně tak on zjistil, co může očekávat ode mě. Teď je to v pohodě.“

Jak bude chtít tedy Karviná hrát?

„Hodně soubojově, agresivně a vysoko presovat. Nikdo nesmí nic vypustit! To jsou podle mě věci, které by měly Karvinou zdobit. Otevřeně si můžeme říct, že žádné tiki-taka nebo trojúhelníčky asi hrát nemůžeme.“ (smích)

Hádám, že běhavý styl zrovna vám sedí.

„Je to tak, tohle mi nevadí. Myslím, že jsem připravený dobře. A je mi i celkem jedno, kde nastupuju, vždycky většinou lepím místa, kde nás zrovna tlačí bota. Univerzálnost je asi výhoda, ale nejlíp se cítím na desítce.“

Pod kterým koučem to bylo nejlepší?

„Stoprocentně pod panem Strakou.“

Mrzel vás jeho konec?

„Moc. Fotbalově se o mě hodně staral. Strašně chtěl, abych se zlepšoval, makal na sobě. Je to super člověk, všechno říká na rovinu. Měl rád, pokud jsme jezdili na sto procent, to dokázal odpustit i chybu. Když pak skončil ze dne na den, byl jsem z toho špatný, ale fotbalista se tím nesmí dlouho zaobírat. Zase jsem musel novému trenérovi dokázat, že na to mám.“

Zaujal mě váš předvánoční tweet, kde jste napsal, že se něco chystá, a přidal k tomu obrázek podepsané smlouvy. Provokace?

„Vůbec ne, měl jsem akorát radost, že jsem podepsal sponzorskou smlouvu se sportovní značkou.“

Překvapily mě tam pozitivní reakce fanoušků Baníku, kteří vás lákali do Ostravy.

„Moc mě to potěšilo, asi mi pomohlo, že jsem v Baníku byl. Fanoušci mají rádi kluky, kteří prošli jejich mládeží.“

Proč tam kluk z Petřvaldu nezůstal?

„Protože jsem tam byl jen na půlroční hostování, pak si mě Karviná stáhla do přípravy a za pana Webera už jsem začal naskakovat do ligy. A od pana Nádvorníka hraju stabilně.“

Nějaký vztah k FCB ve vás zůstal?

„S taťkou jsem odmalička chodil na Bazaly, k Baníku mám pozitivní vztah. Ty příspěvky fanoušků byly úsměvné, ale nemůžu na to odepisovat. Jsem v Karviné a tím to hasne.“

A cíl pro jaro?

„Zachránit se a víc se zapisovat do statistik. Mít góly, asistence, abych se udržel v jednadvacítce. S klukama jezdím od šestnácti let, parta je super. Tam bych si chtěl připsat nějaký start a stát se stabilním článkem. A pokud by tohle všechno klaplo, tak třeba už se taky posunout někam výš. Karvinou mám strašně rád, všichni to ví, ale chci se zlepšovat a mít zase novou motivaci. Je sice fajn, že se dá do nároďáku k borcům ze Sparty dostat i z menšího klubu, ale mám vyšší cíle. Po Filipu Panákovi bych chtěl být dalším odchovancem, který by klubu prodejem vrátil to, co mi dal.“