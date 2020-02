Hašek oficiálně v béčku Sparty. Ve Španělsku je rebelující záložník tabu | iSport.cz

Téma číslo jedna, o kterém se uvnitř sparťanského tábora baví úplně všichni? Kdepak, nic takového se během soustředění ve Španělsku neděje. Fotbalisté letenského klubu za případem nespokojeného spoluhráče, jenž se snažil na sílu vytrucovat odchod, zatáhli oponu.

Už pár hodin poté, co k pondělnímu extempore došlo, začaly z Marbelly létat zprávy o tom, že se tým kolem Bořka Dočkala s činem Martina Haška absolutně neztotožnil. A s odstupem několika dní se na tomhle postoji nic nemění.

Sparťané si na jihu Španělska užívají slunečného počasí, polykají náročné tréninkové dávky. Z týmu vyzařuje dobrá nálada, hráči se mezi sebou štengrují, jsou samé úsměvy a vtípky. Žádné dozvuky nedávného problému navenek neprosakují. Tím, co se dělo pár hodin před odletem, se zkrátka nezabývají. Podle všeho je to pro ně definitivně uzavřená záležitost.

Tenhle postoj je pochopitelný. Hašek se k parťákům otočil zády v momentě, kdy tým zbrojí na jarní bitvu o účast v předkole Ligy mistrů. „Mě to hrozně překvapilo. Za sebe si myslím, že Martin Hašek může být vůbec rád, že je ve Spartě. Měl by si toho vážit. Jestliže tam být nechce, tak za mě to je konečná. Myslím si, že to vypovídá o charakteru hráče,“ uvedl pro server tn.cz bývalý kapitán rudých David Lafata.

Odstup a pragmatický přístup si drží i samotný klub. Sparta samozřejmě situaci kolem 24letého záložníka bedlivě sleduje, zároveň však moc dobře ví, že balon není na její straně hřiště.

„Martin Hašek je v tuto chvíli v tréninkovém režimu s B-týmem, aby plnil smluvní závazky vůči klubu,“ informoval ředitel klubové komunikace Ondřej Kasík.

Co to znamená v praxi? Že Pražané zaujali vyčkávací pozici. Na tahu je totiž hráč. Pokud chce skutečně vysvléknout rudé barvy, musí donést nabídku, která bude pro Spartu akceptovatelná. Podle informací portálu iSport.cz ovšem žádná taková na stole letenských kanceláří momentálně neleží. Klub se přitom jednáním kategoricky nebrání, při stanovení podmínek pro případný odchod však nemá jediný důvod slevovat z nároků.

Haškovi se mezitím významně krátí čas. S úderem páteční půlnoci se totiž uzavřel přestupový trh ve většině západních soutěžích, možností k případnému transferu tak významně ubylo. Ve hře naopak stále zůstává Izrael, který má transferové okno otevřené do 6. února.

V kuloárech se sice stále mluví o přetrvávajícím zájmu Maccabi Haifa, konkrétní kroky ale zatím nepřicházejí. Jaké další destinace mohou přicházet v úvahu? Rusko, Rumunsko, Bulharsko, Polsko... S každou další hodinou se ovšem zvyšuje pravděpodobnost, že Hašek bude hráčem Sparty i ve druhé polovině sezony.

V takovém případě by jí někdejší hráč Bohemians strávil téměř s určitostí v B-týmu pod vedením Václava Kotala. Návrat do prvního mužstva je i s ohledem na postoj samotných hráčů prakticky vyloučen. Ani léto jako takové ovšem nutně nemusí přinést rozuzlení. Hašek má totiž na Letné smlouvu ještě na celou příští sezonu.

Úderem příštích dnů tak tahle sága, která v tuzemském fotbale nemá obdoby, rozhodně nemusí být uzavřena.

