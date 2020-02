Slávista Zelený o hostování: Bylo lepší odejít. Na Interu to byla haluz | iSport.cz

Do Slavie přišel obránce Jaroslav Zelený před rokem a půl, ale pevné místo v sestavě aktuálního českého vládce si nevybojoval. Buldok Jan Bořil ho na levý kraj defenzivní linie moc nepouštěl, další posty neměl tolik v krvi. Před týdnem proto odešel Zelený na půlroční hostování do Mladé Boleslavi. Ani po solidní porci minut v přípravě neviděl v Edenu pro jaro nejlepší perspektivu. „Pořád jsem si říkal, že by bylo lepší odejít na hostování,“ říká Zelený.

Celou zimní přípravu absolvoval ve Slavii, celou dobu ho vábila Mladá Boleslav. Přesun obránce Jaroslava Zeleného do ambiciózního středočeského klubu, který v pauze trpěl odchody a zraněními klíčových hráčů, byl nakonec hektický. Sotva se hostování domluvilo, už jel sedmadvacetiletý bek na první jarní zápas v lize do Českých Budějovic, Boleslav padla 0:3, nová akvizice z kádru mistra odehrála druhý poločas.

„Bylo to hektické, takovouhle situaci jsem ještě nezažil,“ usmál se Zelený. V rozhovoru pro iSport Premium mluví o svém zimním rozhodování, přípravě se Slavií, Lize mistrů i plánech v Boleslavi.

Boleslav o vás stála prakticky celou zimní pauzu, ale přišel jste až těsně před prvním kolem. Proč?

„Taky jsem si myslel, že to bude o něco rychlejší. Říkal jsem si, že bych s Boleslaví mohl třeba odjet na soustředění na Maltu. Ale trenéři ve Slavii mě úplně nechtěli pustit, na některých pozicích asi neměli tolik hráčů, kolik chtěli, a já mohl být alternativa na víc postů v sestavě. Proto se to tak táhlo.“

V přípravě jste ve Slavii dostával docela dost šancí. Neříkal jste si, že by se v ní pro vás mohl na jaře otevřít prostor? Z dálky se zdálo, že byste mohl být minimálně na začátku jara i v základní sestavě.

„Zkoušelo se víc variant. Ale já si pořád říkal, že by pro mě bylo lepší, kdybych šel na jaro někam hostovat. Cítil jsem totiž, že zápasové vytížení by asi nebylo takové, jaké bych mohl mít v Boleslavi. A že to mohlo vypadat, že bych mohl hrát? Trenéři zkoušeli najít optimální sestavu,