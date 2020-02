Bláznivý pátek, Zelený do Boleslavi: Rozloučení? Jen s Trpišovským | iSport.cz

Zažil bláznivý pátek. Jaroslav Zelený se narychlo sbalil a vyrazil za novým týmem na jih. „Po středečním tréninku mě trochu bolelo nad kolenem a říkal jsem trenérovi, že se necítím na větší porci zápasu, ale nakonec jsem dal celou druhou půli,“ vyprávěl Zelený.

Přivítal jste hostování v Boleslavi?

„Sám jsem to svým způsobem chtěl. Slavia bude po vypadnutí z pohárů na jaře hrát jen ligu, takže nebyla vysoká pravděpodobnost, že budu mít větší vytížení. Pochopitelně nikde nemáte stoprocentní jistotu, že budete hrát, ale v Boleslavi je šance na sestavu přece jen větší.“

Stihl jste se ve Slavii rozloučit?

„Vzhledem k tomu, že se to seběhlo dost narychlo, osobně jsem se rozloučil jen s trenérem Trpišovským, klukům jsem to napsal až v pátek. Na víc nebyl čas, hostování se dotáhlo teprve ve čtvrtek kolem půl desáté večer. Kluci jeli z Boleslavi do Budějovic už den před zápasem a já dorazil v pátek dopoledne. Bylo to dost hektické.“

Co vám říkal trenér Trpišovský?

„Jednání se táhlo dlouhou dobu a počítal jsem, že budu v Boleslavi dřív, tak jsme se rozloučili s tím, že to konečně dopadlo. Popřáli jsme si, ať se oběma týmům na jaře daří.“

Boleslavi se v prvním jarním zápase nedařilo vůbec, Budějovice vás porazily už v prvním poločase. Mohl jste zažít horší premiéru?

„Každý tým chce začít jaro vítězně – včetně nás. Budějovice to vzaly za správný konec, zato my neměli souboje a nesbírali jsme druhé míče. Dynamo nám dalo tři góly za poločas a zaslouženě vyhrálo. Vítězství v prvním kole tým vždycky nakopne, proto je škoda, že jsme to nezvládli.“

S čím vás trenér Weber posílal do druhého poločasu?

„Byl to můj první zápas za Boleslav, takže zadání bylo jasné: abych se do toho začal dostávat a poznal se s týmem. Po první půli jsme prohrávali 0:3, ale nešel jsem na plac s tím, že dám všechny góly a otočím to. Chtěl jsem týmu pomoct, abychom se trochu sebrali. Tabulka je narvaná a ztráta v Budějovicích bolí o to víc, přeskočily nás. Snad to v příštích kolech napravíme.“

